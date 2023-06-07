85% сотрудников отомстили бывшему работодателю: правила, которые важно соблюдать менеджерам, чтобы не столкнуться с последствиями

Людям, испытывающим горечь после увольнения, иногда приходят в голову мысли о том, что хорошо было бы отомстить бывшему работодателю за допущенную им несправедливость. Как показывает практика, некоторые из них осуществляют свои намерения.

Камень за пазухой

Опрос 1000 сотрудников и 178 менеджеров, проведенный в США в технологической отрасли, показал, что 85% недавно уволенных сотрудников пытались навредить бывшим работодателям. Из этого числа 78% были разоблачены и столкнулись с неприятными последствиями. В то время как 14% также были разоблачены, но их действия сошли им с рук. А 8% вообще остались незамеченными.

Исследование, проведенное ИТ-фирмой Electric, показало, что сотрудники, которые были уволены лично (а не по электронной почте или по телефону) или которые сообщили о положительном опыте увольнения, с меньшей вероятностью стремились отомстить. Вероятность того, что удаленные работники попытаются совершить акт возмездия, была на 47% выше в сравнении с теми, которые трудились непосредственно на территории фирмы.

Главной формой вредительства было размещение неприемлемого контента в социальных сетях компании. Далее следовал более целенаправленный подход: отправка неподобающих или наносящих ущерб электронных писем существующим клиентам. Кража активов компании, повреждение имущества и нарушение бизнес-операций завершили пятерку диверсий со стороны недавно уволенных сотрудников.

Как избежать мести

Учитывая, что восемь из десяти уволенных сотрудников заявили, что у них все еще есть доступ к учетным записям электронной почты компании, к компьютерам и к паролям социальных сетей, этого достаточно, чтобы вселить страх в сердца HR-команд во всем мире.

Однако, как отмечает Райан Максуини, старший менеджер по цифровому маркетингу компании Electric, этого можно избежать, обеспечив соблюдение протоколов и справедливое отношение к работникам на протяжении всего процесса увольнения.

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“Мы обнаружили, что 85% уволенных сотрудников сообщили о негативном опыте работы за пределами компании, при этом сотрудники на месте утверждают, что опыт работы у них лучше, чем у их удаленных коллег”, – сказал он в интервью порталу Metro.co.uk.

По мнению Максуини, менеджеры удаленных работников могут улучшить этот процесс, предложив вежливое общение, эффективный процесс удаленной работы и достойный пакет выходного пособия. Если они будут правильно вести себя, общаясь с сотрудником при увольнении и не обидят его в материальном плане, то они тем самым смогут оградить компанию от мести.

Страдают обе стороны

При этом от возмездия могут в результате пострадать обе стороны. Для работодателя негативные последствия могут включать ущерб репутации бренда и потенциальную потерю прибыли. А сотрудник может остаться без положительных рекомендаций при поиске новой работы, а иногда может стать ответчиком в суде или даже фигурантом уголовного дела.

В качестве примера можно привести дело бывшего сотрудника финансовой корпорации Citigroup, который отключил 90% сетей банка по всей Северной Америке после встречи со своим начальником по поводу увольнения. Он был приговорен к двум годам тюремного заключения.