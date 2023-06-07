 

Мнение: Почему Медведев скрывал?

07.06.2023, 21:40, Разное
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Блогер- миллионник Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, после трех дней загадочного затишья, расчехлил перо и выдал текст содержащий стратегический план действий, а не только залихватские обороты типа «кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль», или «отдадут приказ радикальным отморозкам шлёпнуть наркомана», или «подвесить за ноги вместе с его прихвостнями»….

А стратегический план действий по Дмитрию Медведеву предельно лаконичен: «…остановить врага, а потом начать наступление». Потому что «Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли».


отсюда

Мне вот интересно, когда Дмитрий Медведев узнал, что Украина хочет стереть Россию «с лица земли»? Уже после начала военной спецоперации? Или задолго до начала боевых действий? Если он узнал это давно, почему скрывал от нас, простых россиян? Почему выжидал? Почему не предупредил о смертельной опасности, нависшей над Россией? Не хотел тревожить? Выжидал чего-то?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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