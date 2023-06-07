Zа Vойну: По данным основных СМИ…

Американский радиоведущий Гарланд Никсон.

По данным основных СМИ, Россия:

1. Атаковала свои собственные трубопроводы

2. Взорвала Крымский мост

3. Атаковала собственную атомную электростанцию

4. Атаковала Крымский мост

5. Взорвала собственную плотину

6. Атаковала Кремль с помощью беспилотников

PS, Автор в 2023 году обратил внимание на то, что вранье американских СМИ мало чем отличается от вранье о "взорвавшихся кондиционерах в Луганске", за что Украина сейчас расплачивается реками крови.

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