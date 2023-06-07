 

Zа Vойну: По данным основных СМИ…

07.06.2023, 21:31, Разное
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон.

По данным основных СМИ, Россия:

1. Атаковала свои собственные трубопроводы
2. Взорвала Крымский мост
3. Атаковала собственную атомную электростанцию
4. Атаковала Крымский мост
5. Взорвала собственную плотину
6. Атаковала Кремль с помощью беспилотников

PS, Автор в 2023 году обратил внимание на то, что вранье американских СМИ мало чем отличается от вранье о "взорвавшихся кондиционерах в Луганске", за что Украина сейчас расплачивается реками крови.

Источник: Colonel Cassad


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