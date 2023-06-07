Мнение: Есть ли польза от развивашек, ЕГЭ в каждом классе и образование детей эмигрантов в США

1. Писатель и публицист Анастасия Миронова сомневается в эффективности современной индустрии «развивашек для детей» (ссылка). За ссылку спасибо monetam:



Есть у меня увлечение. Своего рода хобби. Я люблю читать разные профеминистские паблики, вроде «Щастьематеринства», и атавистические мамские форумы. Захожу только в анонимные разделы, куда женщины пишут выговориться. Вам тоже иногда советую их читать – для общего, так сказать, развития.

В жалобах стандартный набор: муж по вечерам режется в игры, с детьми не сидит, денег в декрете не дает, все лишнее тащит маме и пропадает на её даче. Но о чем бы ни была анонимная жалоба, про что бы ни писала очередная измотанная женщина, в случаях, если у неё есть дети старше трех лет, она всегда, без каких-либо исключений, начинает свой рассказ с того, что водит и возит детей на «развивашки». При этом часто описываются чудовищные лишения семьи, отказ от личного времени, залезание в долги, позорные просрочки платежей по кредитам – все ради этих самых развивашек.

«Стараюсь быть хорошей матерью, развивашки с года». «Моему семь, пять лет ходим на развивашки, все для него, сегодня сын назвал меня дурой».

Множество женщин жалуются на само устройство жизни, при котором чёртовы – именно чёртовы! – развивашки висят мертвым грузом на них одних. Со стороны это выглядит героизмом: ценность образования, попытка дать в жизни удачный старт, ответственное родительство и все прочее. Но если присмотреться, на какие конкретно занятия водят детей, по поводу ответственности, удачи, ценности возникают вопросы.

Начну с себя. Когда перед нами, живущими за городом, встал вопрос о дополнительном образовании для ребенка, нам и в голову не пришло водить дочь в частные студии – мы записали ее в художественную школу. Причем опять же, не в коммерческую студию, где все нацелено на развлечение – ребенка отдали в государственную худшколу, в группу с пяти лет. Третий год дочь более или менее занимается. Мы рассматриваем эти уроки в ее возрасте именно как дополнительное развитие. Лучше ведь, чем заниматься в непонятной студии, где выпускницы педколледжей якобы развивают малышей.

Развивашки в моем понимании – это спортшкола (сразу у профессионалов и под наблюдением врачей), иностранные языки у филологов, танцы в настоящих ансамблях или тех же спортивных школах. Ну и, конечно, это музыкальная школа. Может, шахматы еще. В возрасте постарше – научные кружки, драматические, фото- и морское дело. Только при театрах, а не как иногда бывает: провинциальный ведущий теленовостей, помелькав пару лет в кадре, тут же открывает детскую студию, обучая там младенцев и актерскому мастерству, и модельному, и ритмике с дикцией. Такие есть в каждом областном центре, чаще – по несколько. Тоже называются развивашками.

Слово это – развивашки – вообще до неприличия прямолинейное. Что развивают на развивашках?

Допустим, многие чуть ли не с младенчества водят детей в бассейн. Якобы это развивает. На самом деле матери просто хочется выйти из дома. Младенцу бултыхаться в хлорированной воде среди посторонних людей некомфортно и неполезно. С года ходят на какие-то занятия по раннему развитию. В Петербурге я даже нашла детский центр, куда берут с восьми месяцев. Внутри мягкие коврики, шкафчики, полочки с деревянными игрушками, картонными книжками. За 5-8 тысяч рублей в месяц прыщавая студентка показывает ребенку на картинках и называет словами арбузы, чайники, табуреты… Кто сказал, что это развивает? Даже и книжки-то такие покупать не стоит, не говоря уже о курсах. Разве же у людей в доме нет табуретов? Родители не могут показать ребенку тигра? Мать с годовасиком сидит час на пуфе, им показывают карточки с цветами. «Желтый». «Зеленый». «Пурпурный». За пурпурный, конечно, несколько тысяч стоит заплатить. Если дома с ребенком не говорят.

Феномен популярности этих развивающих центров меня поражает. Вернее, примитивность занятий для малышей. Чепуха под видом раннего развития. Даром-то ходить – смысла нет время тратить, а еще за деньги! <…>

С развивашками надо <…> жестче. <…> …обяжите их называть свою деятельность не образовательной, а досуговой. Были ведь раньше разные досуговые центры, где люди как раз кое-как плясали, занимались якобы йогой, плели из макраме нахлобучки на чайники и вязали крючком чехлы для бутылок. Все это было до нас и никуда не уйдет после. Бултыхание в бассейне в надувных нарукавниках и аквааэробика – это досуг, а не обучение плаванию. Частная танцстудия, куда любой может прийти с нуля в существующую группу, – тоже досуг. Собрать детей в арт-пространстве, выдать им картонки с отпечатанными контурами и предложить обвести рисунок акрилом – организация досуга.

А ещё есть робототехника для самых маленьких. Картинг для дошкольников. Центры развития эстетического вкуса с безвкусно одетыми педагогами. Все это и многое другое должно честно называться досугом. В переводе на русский – развлекаловом.

За развивашки родители будут жилы рвать, недосыпать сами, не давать высыпаться детям, но поведут их туда, некоторые посещают по четыре-пять разных занятий, ребенок освобождается к вечеру и до ночи делает уроки. Так люди, по их мнению, копят задел для будущего их ребенка. Но назови школу голоса и речи, мастер-классы по рисованию или контактную танцевальную студию развлекашкой, как платить за них тут же перестанут. Может, книг детям купят. В театр вместо развивашки сходят. В библиотеку запишутся: там умеют развивать и вовсе даром.

Сколько семейных скандалов, сколько неврозов, разводов удалось бы избежать, обяжи наше государство называть своими именами все, что касается детей. Мастер-класс по живописи в кафе – это развлечение. Развивающие занятия по авторской методике непонятной девчушки – услуги бебиситтинга, детские курсы моделей – заработок на родительском тщеславии, а непонятные танцы в фитнес-клубе – выкачивание денег у населения. Если ребенка некуда сплавить, можно отдать его на продленку, где он проведет пару часов времени с педагогами, у которых есть высшее профильное образование. Правда, в этом случае придется признать, что ребенок сидит и не развивается.

На мой взгляд, ситуация довольно забавна. Уважаемая писательница пишет, что занятия, которые ей не нравятся — бесполезны, а занятия, которые ей нравятся — танцы там, музыкальная школа, иностранные языки — очень даже полезны. Мне это напоминает средневековое отношение к медицине, когда полезность или вредность некого занятия определялась на глазок, по личному вкусу оценивающего.

В современной медицине есть метод двойного слепого исследования. Берём, допустим, 100 пациентов, и даём им таблетку Панацелина, а другим 100 пациентам даём пустышку. Есть разница? Если есть, и существенная, признаём, что Панацелин работает. Если нет — отказываемся называть Панацелин лекарством.

С образованием почему-то никому и в голову не приходит поступить аналогичным образом. Возьмём 100 детей, которые ходили в музыкальную школу, и 100 детей, которые в музыкальную школу не ходили. Есть существенные отличия во взрослой жизни? Может, психических расстройств меньше, или брак крепче, или доходы выше? Я вот не уверен. Да, после музыкальной школы ребёнок научится играть на скрипке, это понятно. Но ведь если отдать ребёнка в секцию плевков, он научится попадать вишнёвой косточкой в горло трёхлитровой банки с расстояния пяти шагов. Этот навык ценнее сольфеджио, или нет? Без двойного слепого исследования не понять.

Кстати, то же самое рассуждение можно применить и к общеобразовательным школам. Знаете, как определяется польза от включения того или иного предмета в школьную программу? Открою секрет: никак. Никто даже и не думает проводить никаких исследований, просто некие чиновники принимают решение, согласуясь с собственными фантазиями — а вот давайте десятому классу столько-то часов физики поставим. Как это поможет ребёнку? Что будет, если вместо физики поставить физкультуру? Нет ответа. Решения принимаются полностью наугад.

Всем понятно, что ребёнка надо чему-то учить. Однако чему конкретно учить, сколько учить, как учить — пока что, кажется, педагогическая наука не знает.

2. Дискуссионное мнение от блогера vdesyatke2. Он предлагает не отменять нынешний формат ЕГЭ, а напротив, максимально расширить его применение на всё школьное обучение (ссылка):



А) Всё образование, начиная с младших классов, переводим на формат ЕГЭ. Чтоб ученики не испытывали в конце года стресс от этого травмирующего психику страшного ужасного экзамена, в формате ЕГЭ проводим _все_ контрольные работы в течение года. Я не очень понимаю, какой стресс может испытывать человек от регулярной проверки знаний, которые у него реально есть. При условии, что он уверен, что такие же проверки знаний регулярно проходят все поголовно, и что возможность сжульничать стремится к нулю. Можно сжульничать раз, два. Но жульничать десятки раз и на каждом предмете регулярно в течение года абсолютно нереально.

Все мои знакомые программисты всегда рады ответить на какой-то тест по своему стэку. И нисколько не огорчаются, увидев свои ошибки. Вот повод перечитать теорию по конкретной теме. А ещё это повод пересмотреть перечень задаваемых вопросов. До сих пор не могу понять, нахрена мне было в курсе истории помнить, кто был комендантом крепости Усть-Каменогорская в 1863-м году. Особенно при условии, что на этот вопрос не смогут ответить 99,9% студентов.

Б) Все предметы, которые сдаются не в формате автотеста, а лицом к лицу с проверяющим, сдаются рандомно выбранным преподавателям по скайпу (зуму). Можно даже привлекать самих учеников для проверки более младших классов. Программисты синьоры запросто привлекают опытных джунов для первичной проверки работы зелёных джунов.

В) Установить зарплаты учителей в прямой зависимости от генерируемого ЕГЭ-результата. Принял класс из 42 немотивированных детей люмпенов со средним баллом по математике 32.3, вложился в них как Макаренко, гопак плясал перед ними, чтобы заинтересовать, и вытянул их к концу года на впечатляющий средний балл 62.3? Получи премию 180 тысяч за каждый месяц, плюс к окладу 40 тысяч.

Принял в “спецшколе” класс из тренированных репетиторами детей местной элиты со средним баллом 58.2, и в конце года вернул с тем же баллом? Вот твой оклад 40 тысяч, вот скромная премия 40 тысяч в месяц.

Балл упал? Премия урезана.

А не как сейчас, когда в Москве учитель получает 160 тысяч, а в Самаре учитель получает 30 тысяч.

Повторю ещё раз свою мысль из предыдущего пункта — в педагогике слишком много шарлатанов, которые умеют с важным видом надувать щёки, но не умеют учить. Научный подход, тесты и замеры — именно то, чего нашей образовательной системе не хватает. И, кстати, для справки. Тех ребят, которые получают золото на олимпиадах, «замеряют» в ходе тренировок постоянно, чтобы они видели свой прогресс.

3. Любопытный феномен. Детям эмигрантов, переехавших в США из России и стран СНГ, сложно получить образование того уровня, какое было у их родителей (ссылка):

…Большинство до отъезда этого не понимает никак будучи под парами, выпускаемыми розовыми пони и предвкушением запаха шоколадных берегов.

В Штатах основная масса специалистов приезжает по рабочим визам H1. По ней супруг (а) не имеет права работать до получения семьей вида на жительство. Это занимает 5-15 лет в зависимости от исходного гражданства. То есть часть дохода семьи по сравнению с жизнью дома сразу исчезает. А по истечении этого срока квалификация без работы потеряна.

Отсутствует подушка в виде родственников, которые местным помогают с обучением детей, начальными платежами на жилье и прочим, что дает семья.

Дети получают намного менее качественное образование чем родители – то есть идёт не повышение уровня поколений, а понижение. Масса знакомых, которые заканчивали МГУ, Физтех, Шевченко и другие ведущие университеты, а дети здесь у них в вузах второго или третьего эшелона. Причин несколько. Первая – пока начинаешь разбираться в деталях как здесь все устроено и что начинать нужно с начальной школы, дети школу уже заканчивают как оно сложилось стохастическим процессом. Вторая – даже если начинаешь разбираться – обнаруживаешь, что дорога в университеты первой двадцатки весьма дорогая и даже хорошо зарабатывающий инженер не тянет её даже для одного ребенка, не говоря уже про нескольких. Третья – запредельная стоимость самого обучения. Скидки не так сложно получить, но только опять же если ребёнок идет в университеты ниже своего уровня, что делает его привлекательным для университета.

Как правило, нет социальной сети в обществе – в основном она из таких же эмигрантов. Жизнь условных таджиков в условной Москве. Это сильно ограничивает “ты мне, я тебе”, кроме того “достали эти эмигранты” никто не отменял, несмотря на то, что вслух этого никто не скажет, разве что по побережьям и на Юге чуть меньше этого ввиду концентрации эмигрантов.

И третий раз — а кто оценивает качество университетского образования? Может быть, если юноша не будет ходить в американский вуз, а будет вместо этого заниматься по скайпу с репетитором из какой-нибудь бедной Украины, он получит больше знаний за гораздо меньшую цену?