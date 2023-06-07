Топ на шнуровке и массивное ожерелье: отвлекающие детали эффектного образа для высоких девушек

Высокие девушки всегда привлекают взгляды окружающих и пользуются популярностью у представителей противоположного пола. Действительно, длинные ноги и шея всегда были предметом зависти не столь высоких подруг. При этом парадоксальным является тот факт, что иногда таким девушкам не хочется находиться в центре внимания, а кто-то даже стесняется своего роста. Вот несколько отвлекающих деталей для них, которые предлагаются стилистами.

Топы с V-образным вырезом и на шнуровке

Высоким девушкам определенно подойдут укороченные топы и блузки с глубоким V-образным вырезом, привлекающие внимание к шее. Также стоит примерить и необычные фасоны, такие как супермодные сейчас топы на шнуровке. То есть речь идет о разного рода эффектных декольте.

Массивные ожерелья и эффектные серьги

Вы также можете подчеркнуть область шеи массивными ожерельями, эффектными серьгами и солнцезащитными очками большого размера. На самом деле любой яркий аксессуар, который привлекает внимание и поднимает настроение, является отличным выбором. При этом, создавая образ, нужно не забывать о правиле “меньше, да лучше”, чтобы не переборщить с количеством аксессуаров.

Платья макси

Высоким дамам особенно хорошо подходят платья макси, которые остаются модными в любом сезоне. Длина платья выгодно подчеркивает изящество фигуры. Стоит выбирать изделия с интересным, необычным вырезом горловины или спины, так вы сможете добиться особенного эффекта. Еще одним большим преимуществом макси-моделей является то, что они легкие и удобные в носке. Благодаря своей длине они хорошо смотрятся и прикрывают то, что нужно скрыть. А также отлично сочетаются с обувью на плоской подошве, например, с балетками, и с туфлями на каблуках.

Широкий верх, узкий низ и наоборот

При выборе брюк и юбок нужно учитывать следующую закономерность. Если вы надеваете юбку-карандаш или узкие брюки, то их лучше сочетать с объемным верхом. Если же брюки или юбка расклешенные, то здесь также нужно действовать на контрасте, надевая узкую блузку или футболку.

Изящные туфли на высоких каблуках

Женщины выше среднего роста иногда отказываются от высоких каблуков. Однако стилисты предлагают им поступать с точностью наоборот и носить туфли на высоченных шпильках. Ведь такая обувь сама по себе привлекает внимание. Предпочтение стоит отдавать остромодным, стильным моделям, подчеркивающим красоту ног. Шпильки фантастически смотрятся с зауженными брюками и юбкой фасона карандаш.