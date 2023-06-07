Яркие цвета или френч: интересные тренды педикюра

Если в идеях для маникюра продолжает доминировать дизайн ногтей, то в тенденциях педикюра преобладают не рисунки, а цвета и текстуры. И все-таки в сезон открытой обуви хочется попробовать что-нибудь новое. Предлагаем вам несколько ключевых тенденций педикюра на 2023 год.

Яркие цвета

Яркие цвета уже давно преобладают в летнем педикюре. В этом году наиболее популярны оттенки красного, розового, оранжевого и кораллового.

Также сейчас в тренде неоновый и кобальтово-синий оттенки. Если говорить о новейших тенденциях, то это пастельные тона: лавандовый, светло-зеленый, бледно-розовый, голубой и желтый.

Выразительные ногти (главное фото)

Сейчас в педикюре тенденции направлены на проявление индивидуальности. Все большую популярность приобретают ногти выразительные. Чаще всего речь идет о большом пальце ноги. Его можно украсить, например, маленькими простыми цветами, блестками или камнями, которые могут сделать педикюр более ярким.

Французский педикюр

Если вы не определились между однотонным педикюром или чем-нибудь новым, можете остановиться на французском педикюре. Так вы сможете сделать кончики ногтей слегка удлиненными.

Только не оставляйте ногти слишком длинными, чтобы они не ударились о носок обуви в ее внутренней части.