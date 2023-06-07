 

Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад

07.06.2023, 20:36, Новости дня
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За сладкой жизнью собиралась отправиться гражданка России, вылетевшая из Грозного в Турцию, сообщает портал Радио 1. Вместо купальников и парео она везла три слитка золота, которые замаскировала под плитки шоколада “Аленка”.

Каждый из золотых брусков весил по 250 грамм. Кроме того, в упаковках, где должны были находиться бумажные платочки, обнаружились, сообщает RT, два крупных бриллианта. Общая сумма ценной клади составила, по подсчетам сотрудников таможни, около 3,5 миллиона рублей.

Против женщины было возбуждено, пишут журналисты новостного издания Подмосковье сегодня, уголовное дело по статье “Контрабанда”, по которому за этот сладкий сюрприз путешественнице может грозить до 7 лет лишения свободы.


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