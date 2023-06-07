 

“Я не хотел на роды”: Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток

07.06.2023, 20:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весной прошлого года на свет появился второй сын Регины Тодоренко и Влада Топалова. Роды проходили в одной из московских клиник. Певец присутствовал на родах, но, как выяснилось недавно, против своей воли. Бывший участник группы Smash!! в шоу “Семейный вопрос” объяснил, почему не хотел наблюдать за рожающей женой.

По словам Топалова, он опасался, что этот процесс может негативно сказаться на супружеской жизни. Дело в том, что прямо перед родами Регина съела “четыре килограмма раков, спагетти и килограмм мандаринов”, а во время схваток кричала: “Сделайте мне клизму срочно”. “Понимаете, почему, я не хотел на роды?”, – сказал певец.

Кстати, во время беременности Тодоренко попросила супруга записать так называемую аффирмацию с позитивными фразами для родов. Влад хоть и посчитал просьбу жены странной, все-таки выполнил ее. Он отправился в студию, где в одиночестве, без звукорежиссера, начитывал фразы, подготовленные женой.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко в браке с 2018-го. В декабре того года на свет появился первенец супругов. Сына назвали Михаилом. Второго ребенка, родившегося в марте 2022-го, артисты назвали Мирославом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга

08.06 / На станции метро “Корниловская” началась архитектурная отделка

07.06 / Долго скрывала: звезда сериала “Кухня” объявила о беременности

07.06 / Лидии Федосеевой-Шукшиной стало хуже после инфаркта: подробности

07.06 / Такер Карлсон – «Это Путин! Это Путин!» — западным СМИ не важны факты, они уже нашли виновного в подрыве Каховской ГЭС

07.06 / Сладкий сюрприз: три слитка золота россиянка замаскировала под шоколад

07.06 / Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена

07.06 / Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена

07.06 / Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

07.06 / Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика