“Я не хотел на роды”: Топалов про молящую о клизме Тодоренко во время схваток

Весной прошлого года на свет появился второй сын Регины Тодоренко и Влада Топалова. Роды проходили в одной из московских клиник. Певец присутствовал на родах, но, как выяснилось недавно, против своей воли. Бывший участник группы Smash!! в шоу “Семейный вопрос” объяснил, почему не хотел наблюдать за рожающей женой.

По словам Топалова, он опасался, что этот процесс может негативно сказаться на супружеской жизни. Дело в том, что прямо перед родами Регина съела “четыре килограмма раков, спагетти и килограмм мандаринов”, а во время схваток кричала: “Сделайте мне клизму срочно”. “Понимаете, почему, я не хотел на роды?”, – сказал певец.

Кстати, во время беременности Тодоренко попросила супруга записать так называемую аффирмацию с позитивными фразами для родов. Влад хоть и посчитал просьбу жены странной, все-таки выполнил ее. Он отправился в студию, где в одиночестве, без звукорежиссера, начитывал фразы, подготовленные женой.

Напомним, Влад Топалов и Регина Тодоренко в браке с 2018-го. В декабре того года на свет появился первенец супругов. Сына назвали Михаилом. Второго ребенка, родившегося в марте 2022-го, артисты назвали Мирославом.