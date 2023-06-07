Zа Vойну: Проблема каналов и мелиорации после взрыва Каховской ГЭС

В то время как основное внимание уделяется наводнению ниже по течению от Каховской плотины и боевую ситуацию в регионе, особую тревогу вызывает долгосрочный ущерб огромному сельскохозяйственному сектору Херсонской и Запорожской области.

Тысячи фермерских хозяйств полагаются на 4 канала, вытекающие из (скоро бывшего) Каховского водохранилища.

Фото 2. Криворожское «Южное водохранилище» питается за счет искусственного паводка Каховского водохранилища и обеспечивает водой хозяйственно-бытовые, промышленные и сельскохозяйственные нужды. Само озеро используется для разведения промысловых видов рыб. Таким образом, украинский удар по Каховской ГЭС нанесет огрмоный урон и Кривому Рогу.

Фото 3. Верхне-Гачинский канал обеспечивает питьевой водой и орошение полей на севере Запорожской области.

Фото 4. Южно-Украинский (Каховский) канал орошает большую часть кажущихся бескрайними сельскохозяйственных полей Херсонской области, а также снабжает питьевой водой людей, живущих в сотнях поселков и сел по его пути. Канал используется для орошения 326 000 га в двух областях, а также вода из Каховского канала по 175-километровому водоводу Р-9 поступает в систему водоснабжения Бердянска.

Фото 5. Наконец, знаменитый Северо-Крымский канал снабжает водой западный Херсон, а также сам Крым. После разрушения Каховской ГЭС и последующего падения уровня воды в Каховском водохранилище возможно прекращение подачи днепровской воды в канал.

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