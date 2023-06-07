Мнение: Грамотность в 1937 году, украинизация при Сталине и снос памятников на Бородинском поле

1. Историк Сергей Цветков цитирует данные об уровне образования населения в предвоенном сталинском СССР и предполагает, что невысокое образование правящей элиты стало одной из главных причин управленческих ошибок сталинской эпохи (ссылка):



«И вот, по итогам переписи 1937 года (то есть уже после введения всеобщего начального образования) оказалось, что среднее образование в стране имели только 4,3%, а высшее — 0,6% граждан. Около 59% граждан в возрасте от 16 лет не имели образования, хотя считались грамотными. Они могли только читать по слогам и расписываться. Четвертая часть населения в возрасте 10 лет и старше не умела читать. 30% женщин не умели читать даже по слогам и подписать свою фамилию. Лишь пятая часть руководящих, партийных, советских и хозяйственных работников имела высшее образование, а 20,7% руководителей не имели даже среднего образования и нигде на момент переписи не учились. На самом деле грамотность была ещё ниже, потому что многие при опросах завышали свой уровень.»

Сталинизм (как разновидность большевизма) — это прежде всего катастрофически низкий уровень политического и военного управления.

В дореволюционной России грамотность населения по объективным причинам отставала от ведущих западноевропейских стран, но при последних царях эта проблема быстрыми темпами решалась (ссылка): революция замедлила переход к массовой грамотности примерно на 10 лет и резко понизила качество обучения.

При этом уровень образования дореволюционной элиты и управленческого класса был весьма высок. Однако большевики в ходе насильственного установления своей власти одних «бывших» убили, других ограбили и лишили гражданских прав, а третьих вынудили эмигрировать за границу. Страна в результате лишилась миллионов образованных людей. Хуже того: им на смену зачастую пришли малограмотные, но зато свирепые и классово близкие невежды.

2. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):



В комментариях уважаемые читатели утверждали, что насильственная советская украинизация якобы закончилась в конце 1920-х годов.

Ну что ж, припадем к источнику.

«30 октября 1937 г.

Секретарям ЦК ВКП(б) — т. т. Сталину, Кагановичу, Андрееву, Жданову, Ежову.

О русских газетах на Украине.

Ни в одной союзной и автономной республике русская печать не находится в таком захудалом состоянии, как на Украине. В республиканских центрах всех союзных республик, столицах автономных республик, наряду с национальными газетами, выходят руководящие газеты на русском языке. Тбилиси, Баку, Алма-Ата имеют даже по две-три газеты на русском языке…

Ничего подобного нет на Украине. Там буржуазные националисты по сути дела ликвидировали русские газеты, несмотря на то, что русского населения на Украине немало. Да и украинское население охотно читает русские газеты.

В Киеве выходит 11 республиканских и областных газет. Основные газеты — «Коммунист» (орган ЦК КП(б)У), «Вюти» (орган ВУЦИК), комсомольская, пионерская, областная «Пролетарская правда» и даже киевская вечерняя газета — выходят на украинском языке. Кроме того в Киеве издаются газеты на немецком, польском, еврейском, болгарском языках. Нет только ни одной газеты на русском языке, если не считать русского издания армейской газеты «Червона армия».

Спрашивается — неужели Украина нуждается больше в немецкой газете, чем в русской? Действительно ли польский и болгарский языки распространены на Украине больше, чем русский? Отсутствие в Киеве руководящей русской газеты свидетельствует о политической близорукости ЦК КП(б)У.

Ни в одной из 12 областей УССР, кроме Донбасса, не выходит ни одна областная газета на русском языке. В частности, такой крупнейший город, как Одесса, не имеет русской газеты. Не приходится доказывать, что огромнейшая часть населения Одессы говорит на русском языке.

В Донбассе издается на русском языке областная газета «Социалистический Донбасс». Все остальные газеты Донбасса выходят преимущественно смешанными — часть материала на русском языке, другая на украинском. Эти газеты какие-то ублюдочные.

Мы просим ЦК ВКП(б) рассмотреть этот вопрос и принять вносимый нами проект постановления.

Зав. отделом печати и издательств

ЦК ВКП(б) Л. Мехлис.»

Как известно, главное в процессе следствия – не выйти на самого себя. Члены Оргбюро ЦК ВКП(б) это знали, а потому выяснять, что за националисты извели русские газеты не стали. Ограничились тем, что распорядились издавать одну общереспубликанскую русскую газету и четыре региональных – в Харькове, Днепропетровске, Одессе и Николаеве.

Так к 20-летнему юбилею Октябрьской революции кое-где в УССР люди снова смогли читать прессу на родном языке.

Добавлю к этому, что Лев Мехлис был фигурой весьма влиятельной, пламенным коммунистом, одним из организаторов массовых репрессий. Сам Сталин уважительно отзывался о нём, как о «страшном человеке». В газетах он разбирался: достаточно упомянуть, что некоторое время товарищ Мехлис был главным редактором газеты «Правда».

3. Ещё одна заметка того же автора о том, как советские власти в 1930-е годы относились к русской культуре и исторической памяти (ссылка):

В 1932 г., в 120-летнюю годовщину Бородинской битвы, советские власти снесли и сдали на цветмет Главный монумент русским воинам на Бородинском поле, разорили могилу князя Багратиона и выбросили его останки. В том же 1932 г. в Севастополе местные власти разорили захоронение героев обороны Севастополя адмиралов Нахимова, Лазарева, Корнилова и Истомина во Владимирском соборе, выбросили останки из гробов, засыпали склеп мусором и замуровали. Я очень надеюсь, что всех причастных к этому партийцев расстреляли во время Большого террора, но это не точно.

Это к вопросу об уважении к истории. Формула «не пинайте мёртвого льва» относится почему-то только к двум вождям, Ленину и Сталину. Пинать всех остальных — от Николая II вниз и от Хрущёва вверх — не только можно, но и нужно. Аналогичным образом нет ничего особенного в том, чтобы переименовывать города, сносить памятники, взрывать храмы и разорять могилы русских героев.