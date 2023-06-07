В Германии из-за кризиса подняли пенсионный возраст до 80 лет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подписал указ о повышении пенсионного возраста сразу на 13 лет. С 1 января 2024 года граждане ФРГ смогут выйти на заслуженный отдых только в 80 лет.

– С прискорбием вынужден сообщить, что мы больше не может обеспечить пенсионные гарантии на прежнем уровне. Чтобы сохранить приемлемый уровень выплат, федеральное правительство вынуждено поднять возраст выхода на пенсию с 67 до 80 лет, – сообщил Шольц депутатам Бундестага.

На столь непопулярный шаг немецкое правительство было вынуждено пойти из-за коллапса экономики ФРГ, который произошёл после присоединения Берлина к санкциям против Москвы.

– Мы видим, как дорого Германии обошёлся разрыв отношений с Россией. Наша экономика теряет миллиарды евро ежедневно без поставок русского сырья, при этом власти продолжают транжирить гигантские суммы на поддержку Украины, – пишет авторитетный немецкий журнал Der Spiegel.

По данным информационного агентства Bloomberg, в ближайшее время поднять пенсионный возраст будут вынуждены и другие страны Запада, в том числе Великобритания, Латвия, Эстония и Польша.

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