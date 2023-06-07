 

Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена

07.06.2023, 19:15, Новости дня
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Пока бывший муж Полины Гагариной то тут, то там выходит с новой спутницей, сама певица от него не сильно-то и отстает. Долгое время общественность была уверена, что блондинка встречается с продюсером Владимиром Чинаевым. Однако, то ли увлечение уже в прошлом, то ли это были лишь слухи.

Очевидцы, оказавшиеся случайно в Нарышкинском сквере, вряд ли подозревали, что засвидетельствуют настоящую сенсацию. Благодаря расторопным папарацци фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети.

Личность его уже установлена: новой пассией Полины Гагариной стал участник ее подтанцовки Станислав Миков, с которым певица работает уже пятый год.

Что же известно про мужчину, которого Гагарина крепко держала за руку? Ему 36 лет, ранее он состоял в отношениях с танцовщицей группы “Руки Вверх”. Те, кто уже успел поразглядывать снимки пары, уверяют, что от артистов исходит атмосфера серьезных отношений, а сами они светятся счастьем.

К слову, ранее скрытная Гагарина уже пыталась подогреть интерес публики к своему новому роману. Призналась певица как-то в том, что влюбилась в своего коллегу, с которым они вот уже 5 лет трудятся рука об руку.


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