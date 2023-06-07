Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

“Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое. С 1 июля поддержим отдельные категории работников – медики, соцработники, работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%”, – сказал Воробьев.

Повышение зарплат затронет огромное количество работников – их число достигнет 110 000 человек, прокомментировали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Рост заработной платы будет различаться в зависимости от должности и составит от 5 до 12 тысяч рублей, также уточнили там.

К примеру, 25 000 медицинских работников Подмосковья получат доплату в размере 10,8 тысяч рублей, зарплаты увеличатся на 9,2%. Работники среднего звена получат доплату в размере 5,4 тысяч рублей (повышение на 9%), а младший персонал сможет рассчитывать на рост заработной платы на 9,2% – в данном случае доплата составит 5,4 тысяч рублей.

Научные сотрудники также получат доплату в размере 9%, их заработная плата увеличится на 10,6 тысяч рублей. В свою очередь, педагогические работники, занимающиеся детьми-сиротами, смогут рассчитывать на повышение заработной платы на 8,9%, что составит 5,2 тысячи рублей.

Преподаватели вузов – на повышение в размере 9,9% (доплата составит 12 тысяч рублей).Зарплаты социальных работников увеличатся на 8,9%, что эквивалентно росту на 5,2 тысячи рублей, и на 10,3%, то есть 6 тысяч рублей.

7 июня в ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев затронул различные аспекты, включая экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортные и дорожные вопросы, социальную сферу.

В рамках выступления Воробьев подчеркнул, что обращение к жителям региона в 2023 году проходит под лозунгом «Мы вместе», поскольку основным богатством региона являются люди.

Выступление губернатора Московской области было оценено Госдумой. По словам депутата Сергея Пахомова, Московская область всегда характеризовалась сложностью и разнообразием, и благодаря команде Андрея Воробьева был достигнут баланс в управлении, преодолено множество сложных проблем, которые ранее стояли на месте.

“На днях Андрей Юрьевич встречался с нашим президентом. Владимир Владимирович одобрил его намерение баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах на следующий губернаторский срок. Учитывая сделанное в области за последние 10 лет, нет сомнений в том, кто будет у штурвала региона в ближайшие годы”, – приводятся слова депутата Госдумы в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.