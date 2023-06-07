 

Доктор Андреева перечислила продукты с высоким содержанием магния

07.06.2023, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Шпинат, капуста, мангольд или руккола – все они являются отличными источниками магния. В них много магния и клетчатки, а также антиоксидантов. Об этом для MEDICForum пояснила врач-интернист Ирина Андреева.

Бобовые, нут и фасоль – отличные источники магния. Они очень универсальны и могут использоваться в различных блюдах, таких как супы, салаты или тушеное мясо.

Миндаль, кешью, семена подсолнечника и семена чиа богаты магнием. Эти орехи и семена идеально подходят для перекусов между приемами пищи, а также для заправки салатов и каш.

Магний также содержится в продуктах из цельного зерна, таких как овсянка, коричневый хлеб и хлеб из цельного зерна.

Все любители шоколада должны радоваться, ведь темный шоколад с высоким содержанием какао содержит меньше сахара, а также магния.

Банан – не просто вкусная и удобная закуска, он также содержит магний. Бананы богаты калием и магнием, оба из которых способствуют здоровой работе мышц.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Пономарева, диетолог, объясняет, может ли моцарелла быть полезной

07.06 / Zа Vойну: Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев

07.06 / Бесформенные и с очень короткой челкой: пять стрижек, которые добавят годы

07.06 / Маленький процент, большое дело

07.06 / Американцев, летевших на экстренно посаженном самолёте Air India, могут обменять на российских хакеров, отбывающих сроки в США

07.06 / Скандалы: Марк Цукерберг бегает в бронежилете и дерется на ринге

07.06 / Свекольный сок полезен для сердца

07.06 / Мнение: Крым обречен на обезвоживание?

07.06 / Apple приобрела компанию, которая тесно сотрудничает с американскими военными

07.06 / Скандалы: Операторам не хватает связи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика