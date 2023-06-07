Доктор Андреева перечислила продукты с высоким содержанием магния

Шпинат, капуста, мангольд или руккола – все они являются отличными источниками магния. В них много магния и клетчатки, а также антиоксидантов. Об этом для MEDICForum пояснила врач-интернист Ирина Андреева.

Бобовые, нут и фасоль – отличные источники магния. Они очень универсальны и могут использоваться в различных блюдах, таких как супы, салаты или тушеное мясо.

Миндаль, кешью, семена подсолнечника и семена чиа богаты магнием. Эти орехи и семена идеально подходят для перекусов между приемами пищи, а также для заправки салатов и каш.

Магний также содержится в продуктах из цельного зерна, таких как овсянка, коричневый хлеб и хлеб из цельного зерна.

Все любители шоколада должны радоваться, ведь темный шоколад с высоким содержанием какао содержит меньше сахара, а также магния.

Банан – не просто вкусная и удобная закуска, он также содержит магний. Бананы богаты калием и магнием, оба из которых способствуют здоровой работе мышц.