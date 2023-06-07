 

Пономарева, диетолог, объясняет, может ли моцарелла быть полезной

07.06.2023, 18:55, Разное
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Моцарелла по праву имеет репутацию сыра, полезного для здоровья. Этот мягкий сыр производится из молока буйволицы и содержит очень мало жира по сравнению с большинством других сыров.

Василиса Пномарева, врач-диетолог, работающий на МедикФоруме, говорит, что моцарелла содержит много белка, а также другие питательные вещества. Осторожность следует проявлять только в том случае, если у вас тяжелая непереносимость лактозы. Попробуйте съесть небольшое количество моцареллы, чтобы определить, сможете ли вы ее переносить.

Моцарелла содержит всего от 280 до 300 килокалорий, что делает ее одним из самых низкокалорийных видов сыра. Но моцарелла не сравнится по калорийности с сыром (который содержит почти 100 килокалорий на 100 граммов).

Содержание жира в моцарелле составляет всего 200 калорий на 100 граммов. Сыр почти не содержит углеводов. В целом, в 100 г моцареллы содержится два грамма на 100 г. Сыр моцарелла содержит от 20 до 28 граммов белков. Моцарелла также богата витамином В, кальцием, витамином А и витамином Е.

По словам диетолога, более распространенный адегейский сыр очень похож на моцареллу и также полезен.


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