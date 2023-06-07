 

Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны

07.06.2023, 17:55, Новости дня
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Драка и изнасилование произошли на днях в Подмосковье. Трое мужчин из подмосковного Ногинска напали, сообщает интернет-издание Вести Подмосковья, на своего соседа, которого избили, а затем, подняв руку на супругу пострадавшего, совершили с ей акт сексуального насилия.

Причиной агрессии стало то, пишет Царьград, что трое приятелей устроили в квартире одного из них шумную пьянку. Именно ей, уверены СМИ, и пришел положить конец пострадавший сосед.

Подозреваемые, сообщает портал Радио 1, были задержаны сотрудниками полиции после звонка во вневедомственную охрану.

По статье, которую вменяют хулиганам, а это часть 2 статьи 131 УК РФ, представителям сильного пола может грозить до 10 лет заключения.


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