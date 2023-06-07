Хакеры Ким Чен Ына украли документы южнокорейских чиновников

В 2022 году группа северокорейских хакеров, приближенных к Ким Чен Ыну, тайно отслеживала электронную почту бывших министров Южной Кореи и похитила их личную информацию. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Полиция страны сообщила, что северокорейская хакерская группа под названием Kimsuky стоит за большим количеством фишинговых электронных писем, отправленных южнокорейским правительственным чиновникам и дипломатам. Представитель полиции Южной Кореи заявил, что Kimsuky отправила 150 хакерам и дипломатам вредоносные электронные письма в период с апреля 2022 года по июль 2022 года, чтобы заставить их перейти на фишинговые сайты, созданные хакерами.

Было подтверждено, что личные данные девяти человек находятся в распоряжении КНДР. Три бывших чиновника уровня министра и заместителя министра, один действующий правительственный чиновник, четыре эксперта и один журналист перешли по фишинговым ссылкам.

Хакеры Kimsuky отслеживали данные из электронных писем жертв, отправленных в режиме реального времени в течение четырех-девяти месяцев. Хакеры смогли завладеть документами, которые были отправлены в электронных письмах в качестве вложений. Они также похитили адресную книгу жертв.Kimsuky хорошо известна тем, что в 2014 году взломала компанию Korea Hydro & Nuclear Power Co.

Исследователи из Elliptic в июне 2022 года выяснили, что хакерские группы КНДР заинтересованы в зарабатывании денег на криптовалюте. Эксперты считают, что северокорейская хакерская группа Lazarus ответственна за взлом и кражу криптовалюты на сумму $100 000 000 с блокчейн-моста Horizon, работающего на сети Harmony Network.