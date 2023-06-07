РПЦ официально отлучила от церкви одного из разработчиков ChatGPT-4, уроженца Ленинграда Михаила Шапиро

Юридический епархиальный отдел Управления РПЦ по Санкт-Петербургу и Ленобласти пополнил Федеральный реестр лиц, совершивших преступления против веры, бога и православия (отлучённых от церкви).

В список внесён один из разработчиков чат-бота ChatGPT-4, уроженец города Ленинград Михаил Яковлевич Шапиро.

37-летнего гражданина США признали «вероотступником» и «изменником», поскольку в 1990 году в четырёхлетнем возрасте он вместе с родителями эмигрировал в Америку. Однако главное его преступление, согласно выводу церкви, заключается в «соучастии в создании искусственного интеллекта».

Лица, отлучённые от церкви через внесение в соответствующий Федеральный реестр, не имеют права посещать учреждения РПЦ (в том числе и зарубежные). Их молитвы официально признаются ничтожными, а снисхождение на них божьей благодати не осуществляется в момента внесения в реестр и в течение 180 календарных дней после исключения из реестра, если таковое произойдёт.

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