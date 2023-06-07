Скандалы: Как в Америке живёт дочь актёра Владимира Машкова, мечтающая судить отца в Гааге

Мария Машкова после начала СВО переехала в США и оттуда негативно отзывается о России

Вся страна обсуждает драму, случившуюся в семье прославленного актёра и настоящего патриота России Владимира Машкова. Его единственная дочь Мария, переехавшая в США и оттуда проклинающая спецоперацию, пожелала увидеть отца на скамье подсудимых.

— До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: а что мы могли? Нам ещё и 40 лет не было. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я как дочь ещё поборюсь за своего, — выдала недавно Мария Машкова.

Она уже наговорила столько плохого о Родине, что уже и сама понимает — обратной дороги для неё нет. В России к ней могут возникнуть вопросы у силовиков.

— Бегите из России, если есть хотя бы минимальная возможность. В эмиграции бывает страшно, но не так, как будет во время неминуемо приближающегося контрнаступления Украины, — пугает она своих бывших соотечественников. Она восторгается Зеленским и желает победы Незалежной, а российских солдат считает преступниками.

В последние дни Мария Машкова активно пиарит другого предателя — иноагента Артура Смольянинова. Он собирается в тур по Америке, впрочем, репертуара у него нет, он планирует читать стихи Бродского под музыку. Организация концертов для беглых из России артистов — это сейчас главный хлеб для Марии Машковой. Она работает на калифорнийскую компанию Vector Production, которую учредил её муж, сын заслуженного пианиста РСФСР Александр Слободяник. Дела у них, судя по всему, идут ни шатко ни валко.

Как дочь актёра живёт в Америке

Американскую жизнь Машковой сложно назвать роскошной. Собственной недвижимости в Штатах у неё нет. Она, её муж и две их дочери живут в доме-коммуне на 1666, Тайер-авеню в Лос-Анджелесе. Это жильё бизнес-класса, но далеко не элитное. Район хороший: рядом Калифорнийский университет, торговые бульвары и деловой центр «Сенчури-сити».

Съём апартаментов в доме-коммуне семье Машковой обходится в 4 тысячи долларов за месяц. Площадь жилья — 140 квадратов. Внутри помимо спален и двух ванных комнат есть барная стойка и специальный кабинет для укладки волос. Фишка недвижимости: большая столовая отделена от кухни стеной, в которой есть окошко для передачи еды. Отличный вид открывается с просторного балкона.

Что у Машковой осталось на родине

Скорее всего, Мария Машкова и её муж Александр Слободяник живут в США на деньги, которые им приносит сдача в аренду их московской недвижимости.

У Слободяника в столице России остается трёшка в кирпичной сталинке на Тверской улице, рукой подать до Красной площади и Кремля. Точно такую же (совпадает площадь и этаж) квартиру сейчас продают на портале «Циан» за 110 млн рублей. А сдавать её можно примерно за 200 тысяч в месяц.

Мария Машкова, пока не уехала за кордон, занимала квартиру в историческом доме в Подсосенском переулке. Это район старой Москвы, расположенный между Бульварным кольцом и Садовым. Такая недвижимость потянет на 125 млн рублей по стоимости покупки и на 250 тысяч рублей — по стоимости месячной аренды.

У Марии Машковой также остаётся добротный особняк у кромки леса в Дмитровском районе Подмосковья в коттеджном поселке «Белояр». Его можно продать за 20–30 млн рублей, а сдавать можно за 10 тысяч в день.

Судя по всему, Машкова решила влачить скромное существование в США, чем жить рядом с отцом-патриотом в Москве. Однако, как показывает история, многие сбежавшие за границу дети известных людей быстро понимают, что они там никому не нужны и жить им не на что, поэтому ищут возможность вернуться. Но за свои слова им придётся отвечать, и не только перед родителями.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”