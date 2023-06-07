Apple отказывается от чипов Intel

Американская компания Apple Corp. официально подтвердила, что ее компьютеры теперь работают исключительно на процессорах ARM. Intel больше не разрабатывается. Об этом рассказал сайт компании в Купертино.

На странице, посвященной ноутбукам и компьютерам Mac, в настоящее время не упоминаются устройства, использующие процессоры Intel. Сайт был обновлен после мероприятия для разработчиков WWDC. Apple Silicon преобразил компьютеры Mac, гласит описание моноблока одного из продуктов Apples.Интернет-магазин Apples больше не продает устройства, использующие чипы Intel. Менее чем за 3 года компания Apple завершила переход от процессоров Intel к Apple Silicon.

До 5 июня Mac Pro был последним настольным компьютером американских брендов на базе Intel. Пользователи смогут приобрести компьютеры, оснащенные чипами Intel, у реселлеров и в разделах восстановленных устройств.Apple откажется от процессоров Intel к ноябрю 2020 года, когда будут выпущены компьютеры на базе процессора Apple M1.Intel также нацелена на возобновление деловых отношений с Apple. Вице-президент Intel Мишель Джонстон Холтхаус во время мероприятия, проведенного компанией в сентябре 2022 года, заявила, что хочет снова “подружиться” с Apple.