Zа Vойну: Генерал Теплинский на фронте

Генерал Теплинский на фронте

Командующий ВДВ генерал Теплинский на фронте.

Генерал в последние месяцы выпал из медийной повестки в силу огромной занятости по вопросам повышения устойчивости наших боевых порядков, в том числе и на Запорожском направлении. Успешное отражение наступления противника на Времьевском выступе в том числе и его персональная заслуга.

Куда опять пропал командующий ВДВ? Отвечаем на вопрос, давно волнующий читателей «фронтовых» Телеграмм-каналов.

Командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский в отличие от других главных лиц СВО, человек нарочито избегающий публичности, который не говорит, а делает. Став самым успешным военачальником кампании 2022 года, в январе Теплинский неожиданно был отправлен в 3-х месячный отпуск, причину которого ни он, ни Минобороны не пояснили. Но судя по тому, что генералу уже была готова замена, причиной его «ссылки» мог быть только конфликт с руководством. Говорят, дальнейшая судьба успешного, но не стесняющегося в интересах дела перечить начальству генерала решалась не на Фрунзенской, а еще выше. В результате 30 марта ком. ВДВ отозван из отпуска и отправлен на фронт. Но куда именно и в каком качестве? Ведь дивизии и бригады ВДВ во время его отлучки развели по разным группировкам и направлениям.

Десантники прикрывали фланги Бахмута, бились под Кременной, жгли противника «Ланцетами» на Херсонщине, но командующего, которого привыкли видеть на передке, на позициях, ни там, ни там не заметили. А записав видеообращение к рязанским выпускникам (29 апреля) и наградив военнослужащих 83 одшбр (2 мая), Теплинский снова исчез и из Телеграмм-пространства. Так где же все это время находился Михаил Юрьевич?

Оказалось – все там же, на передке и в окопах. Только уже не десантных.

Сразу по прибытии в Ростов-на-Дону Теплинского назначили заместителем командующего ОГВ (с) по боевым действиям, и с апреля по сей день он беспрерывно «бороздит» линию боевого соприкосновения. Говорят, результаты первых проверок Теплинским группировок «Восток» и «Днепр» настолько впечатлили НГШ, что тот «прописал» его на предполагаемом направлении главного удара противника с задачей оказывать помощь в организации обороны. Кто везет, на того, как говорится, и валят.

Выявив еще к середине апреля массу недостатков по организации боевого построения на всем протяжении ЛБС – от Угледара до Днепра, Теплинский не только указывал командирам на местах, где поставить минное поле, где разместить ПТУРы, где – противотанковый резерв, где перебросить личный состав из вторых окопов – в первые, но и ежедневно проводил занятия с офицерами. Разумеется, успевая при этом еще и по связи руководить вверенными ему ВДВ.

Кстати, эпизод этой 2-месячной «полевой пахоты» попал на ТВ. И автору этих строк показалось, что, когда Владимир Путин 18 апреля заслушивал доклад Теплинского о положении дел в наших боевых порядках, в глазах Верховного читалось явное удовлетворение работой возвращенного им в строй генерала.

Говорят, Теплинский довел тогда Верховному реальное положение дел: при наступлении противник прорвет нашу оборону…

Совпадение или нет, но через сутки в штаб ОГВ(с) прилетел министр со свитой замов. При этом незадолго до Теплинского эту же линию обороны, говорят, проверил еще один из замов Шойгу, не обнаружив в ней серьезных проблем. Так это, или нет, но после убытия министра НГШ поручил Теплинскому «бороздить» передовую… до самого наступления. И последующие полтора месяца – слава Богу, погода попридержала их наступление – Теплинский, кочуя от позиции к позиции, от окопа к окопу, продолжил в ручном режиме улучшать оборону каждого батальона. Мы не знаем, в каком месте застало генерала их наступление. Но свою работу, надо думать, он сделал не хуже, чем летом-осенью на Херсонском плацдарме.

Безусловно, усилий даже самого профессионального военачальника недостаточно для победы. Никуда не делся снарядный голод, и на какой-бы участок фронта противник не двинул свою 50-тыячную группировку, у него везде будет решающий численный перевес. Но проведенная Теплинским работа, похоже, уже дает результаты. И даже если Конашенков и преувеличил масштабы потерь противника, первые вражеские атаки роты и батальоны «восточных» отбили. И не беда, что в докладе о том, как НГШ руководил их действиями с одного из ППУ, за кадром остался не менее важный архитектор этих успехов… В конце концов, именно НГШ направил на передок Теплинского.

Конечно, десантникам хотелось бы воевать единой группировкой, во главе со своим командующим. Как это было в Чечне, Грузии и на Херсонском плацдарме. Но солдат войну не выбирает, и командующий пока там, где нужнее.

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PS. Вот и хорошо, что толковый генерал при деле и дает результаты. Выдвижение на первые роли лучших генералов и офицеров, должно являться нормой в вопросах совершенствования воюющих вооруженных сил. Только так и можно ковать победу.

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