Мнение: О данных британской разведки… На чём «прокололся» Зеленский?

В ход пошла «тяжёлая артиллерия».

Разведслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС утром 6 июня, и сейчас делать какие-либо выводы ещё рано. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак (его слова приводит британская The Guardian). Это серьёзное заявление на фоне истошных криков из Киева про «подрыв плотины Россией».

А чуть ранее американские «патроны» украинских властей… высказались тоже без пиетета к поддерживаемым. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в Белом доме пока не пришли к однозначному заключению относительно обстоятельств катастрофы на Каховской ГЭС. Возможно, это лишь «техническая пауза». Возможно, главные союзники Украины взяли её лишь для того, чтобы лучше договориться «что говорить». Но в любом случае она означает, что «доказательства», которые сформулировал украинский президент Владимир #Зеленский, обвиняя Россию, не кажутся его покровителям весомыми.

Тем более, что на Би-Би-Си вышел подробный и обстоятельный разбор на тему «Cui prodest». Если в сухом остатке, то катастрофа такого масштаба не выгодна никому. Но более невыгодна она… именно России.

«Причины прорыва плотины пока не очевидны, — констатирует агентство. — Возможны две базовые версии: прорыв произошёл из-за повреждений, полученных в ходе [прошлогодних] боёв, или это было сделано преднамеренно». И тогда возникает вопрос — кем? Что показательно, значительную часть материала британцы посвятили одному тезису: только не России. Их доводы в кратком пересказе:

1. Версия о «целенаправленном подрыве» плохо укладывается в логику военных действий. Такое развитие событий невыгодно ни одной из сторон. Но всё же с чисто с военной точки зрения прорыв дамбы кажется более выгодным для ВСУ. Да, после прорыва плотины Каховской ГЭС и без того полноводный Днепр превратился в ещё более широкую реку, форсировать которую стало труднее. Но со временем вода спадёт, при этом наводнение, последовавшее за прорывом плотины, заставило российские войска отойти в спешке, а последующее выдвижение обратно на позиции делает их более уязвимыми.

2. При форсировании Днепра возможность прорыва дамбы была потенциальной опасностью для ВСУ, ведь такое наводнение можно было устроить после начала операции по переправе на левый берег. Теперь этот риск устранён, а первая линия оборонительных позиций ВС РФ с её заграждениями и минными полями фактически смыта волной.

3. Хотя украинские пропагандисты военные обозреватели полагают, что прорыв плотины устроили россияне, увидев приготовления ВСУ к наступлению на этом участке, либо просто опасаясь, что оно может произойти, неясно в чём была выгода действовать сильно заранее. Не очень понятно, на что могли тут рассчитывать российские военные, учитывая, что все наводнения кончаются, и Днепр вернется в свои берега через несколько недель, а то и дней. С другой стороны, экономические, экологические, социальные последствия (не говоря уже о политических рисках) такого подрыва кажутся слишком большой ценой за попытку временно улучшить ситуацию, учитывая, что это улучшение не гарантирует победы.

Поэтому «версия о преднамеренном подрыве [со стороны РФ] плохо укладывается в военную логику», констатирует агентство.

При этом оно намекает, что с середины прошлого года ВСУ активно обстреливали плотину и даже вывели из строя мост над ней. Произошло это 13 августа вследствие ракетно-артиллерийских ударов. Хотя «выход из строя» моста не означал, что что повреждения получила и плотина: она находится под мостом и могла получить повреждения, а могла и не получить. Тем не менее, на спутниковом снимке, сделанном 28 мая, видно повреждение дороги в районе прорыва плотины. Дорога в этом месте делает поворот и проходит чуть дальше от затворов, через которые в этот день уже активно текла вода.

Также есть объективная информация от западных СМИ. Оказывается, ещё 29 декабря 2022 года командовавший боями на херсонском направлении генерал ВСУ Ковальчук на страницах Вашингтон Пост отчитался об ударах HIMARS по затворам Каховской ГЭС с целью выяснить, как это навредит российскому снабжению через плотину. То есть, атаки ВСУ на гидротехническое сооружение не ограничивались целью разрушения одного лишь моста над ним, а решали целый спектр задач. И в какой степени они повредили плотину, остаётся только гадать. Меж тем эксперт в области гидротехники, с которым побеседовало Би-Би-Си, отметил, что если попасть в «слабое место» плотины, для её уничтожения хватит и 200-300 кг взрывчатки. Главное, чтобы возникло повреждение в бетонной конструкции, так называемый «проран», а остальное сделают огромные массы воды.

В общем, пока версия «обезьяны с гранатой», похоже, остаётся приоритетной для Запада, который перестал верить Зеленскому на слово. С другой стороны, лидеры западного мира сейчас собирают информацию и считают варианты. И есть ли сомнения, что «виноватой» — не мытьём, так катанием — всё равно окажется #Россия?

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