 

Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы

07.06.2023, 11:25, Разное
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Еще в начале января олимпийский чемпион попал в больницу в тяжелом состоянии. Пока спортсмен находился в реанимации, о его здоровье поступали неутешительные новости. Если верить СМИ и источникам, близким к ситуации, Роман Костомаров за время пребывания в больнице перенес ампутацию.

Поклонники и близкие звезды фигурного катания не теряли надежды. Молитвы помогли, ведь, по последним данным, здоровью олимпийского чемпиона сейчас ничего не угрожает. Однако, как оказалось, не все рады его выздоровлению. Недавно в адрес спортсмена резко высказалась известная оперная певица Мария Максакова*. “Он теперь стоит в длинной очереди на протезирование ватных ног березовыми пеньками”, – сказала она.

После ее слов прервала молчание Яна Поплавская, которая встала на защиту Романа Костомарова. Актриса напомнила звезде, что было время, когда она потеряла мужа. И тогда, говорит “Красная шапочка”, никто из ее окружения не позволил себе злорадствовать. По мнению артистки, оперная певица должна понести ответственность за свои слова. И в первую очередь перед Богом.

Вспомнила Яна Поплавская и возвращение Марии Максаковой* в Россию. Эту ситуацию она назвала большой ошибкой. Актриса, защитившая Романа Костомарова, заявила, что для оперной певицы вообще нужно перекрыть возможность появления в нашей стране.

* признана иноагентом по решению Минюста РФ


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