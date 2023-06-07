«Вернуть» Венгрию в НАТО — США должны убедить Орбана не иметь дел с Россией

США должны понять, что венгерский премьер Виктор Орбан не воспринимает угрозы и давление извне, и поэтому лидеры стран НАТО должны убедить его отказаться от какого-либо сотрудничества с Россией, а не относиться к нему с призрением и враждебностью. С таким призывом вышла статья американского издания 19FortyFive, в которой автор рекомендует Западу относиться к Будапешту в духе расчётливого реализма, а не истерического идеализма левых политиков.



AP

Недавно в Будапеште правые активисты со всего мира собрались на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Венгрии, на которой среди выступавших были не только премьер-министр страны Виктор Орбан, но и некоторые американские политики правого толка. Все эти правые политические силы собрались именно в Венгрии, поскольку это восточноевропейское государство стало «прокси»-стороной в культурной войне Запада, пишет издание 19FortyFive.

Орбан и его партия «Фидес» раздражают многих своей жёсткой позицией по социальным вопросам и иммиграции. Западные левые смотрят на его страну с отвращением, считая правление Орбана отсталой социальной политикой. К Венгрии всё меньше относятся как к самостоятельной стране, и всё больше воспринимают страну как площадку для выяснения внутренних политических дрязг. Однако такое отношение к восточноевропейской стране подрывает интересы безопасности самого Запада, поскольку Венгрия является важной частью коалиции, предназначенной для «разгрома» нового «ревизионизма» из РФ и Китая. Тем не менее агрессивный социальный либерализм западных левых отдаляет страну от НАТО, а пристрастное отношение западных правых к Орбану поощряет его «плохое поведение», отмечает автор статьи.

Обозреватель 19FortyFive призывает НАТО выступить единым фронтом против РФ и Китая, но при построении такого единства Запад должен помнить, что Североатлантический альянс — это прежде всего союз «безопасности», который должен ставить интересы безопасности государств-членов выше внутренних культурных споров.

Ранее весной правительство Венгрии объявило о введении запрета на импорт некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов. Хотя запрет является временным, и венгерские официальные лица утверждают, что они по-прежнему поддерживают Украину, это последнее из серии политических решений, которые заставили многих усомниться в приверженности Венгрии помощи Украине в противостоянии России.

Первоначально Орбан и партия «Фидес» отреагировали на спецоперацию РФ на Украине, как и большинство восточноевропейских стран, — резким осуждением Москвы. Однако по мере развития событий Орбан изменил свою позицию и стал всё более скептически относиться к любым усилиям по поддержке Украины и был решительно настроен на политические действия, противоречащие общей позиции ЕС. Когда дело доходит до поставок оружия для ВСУ, Орбан медлит. Он выступал против того, чтобы НАТО втянуло Запад в открытые боевые действия с российскими войсками. Ранее в этом году Орбан также заявил журналистам, что, по его мнению, Украина проиграет войну. Из всех европейских лидеров Орбан меньше остальных желает помочь Киеву.

Орбан также недавно принял меры по расширению экономических связей с Россией. Например, в середине апреля правительство Венгрии подписало новое соглашение с компанией «Газпром» об импорте крупных объёмов природного газа. Венгрия также заблокировала ряд санкций, которые ЕС пытался ввести против РФ с начала украинского конфликта. Орбан не продемонстрировал абсолютно никакой готовности «отучить» свою страну от российских энергоресурсов. Отчасти открытость Виктора Орбана по отношению к РФ может проистекать из отчуждения со стороны Евросоюза. «Фидес» глубоко привержена социальному консерватизму, который расходится со многими соседями страны. В 2018 году Орбан запретил гендерные исследования в венгерских колледжах. Совсем недавно он осудил то, что он назвал «гендерным безумием» ЕС, и сказал: «Между нашими двумя позициями существует такой разрыв, что я не вижу, как его можно преодолеть».

Правительство Орбана не заинтересовано в борьбе за социальный либерализм. Многие венгры чувствуют угрозу со стороны либерализма стран ЕС, и их опасения по поводу нетрадиционной политики, навязываемой Брюсселем, только усиливаются, когда они слушают, как западные политические деятели излагают конкретные тезисы об Украине.

Россия — не единственный соперник Запада, с которым режим Орбана подружился, сетует журналист 19FortyFive. В последние годы венгры предприняли шаги по улучшению отношений с КНР, и во многих отношениях Будапешт становится главным плацдармом Поднебесной в Восточной Европе. Усилия Китая по расширению своего влияния в Венгрии носят прежде всего экономический характер. Например, в 2024 году планируется открыть в Будапеште студенческий городок Фуданьского университета, одного из ведущих учебных заведений Китая. А в 2019 году Орбан дал отпор американским усилиям по устранению компании Huawei из венгерской сети 5G. Кроме того, в рамках амбициозной китайской инициативы «Один пояс — один путь» финансируется строительство железной дороги между Будапештом и Белградом, возможно, самого важного китайского транспортного проекта в Европе.

В целом для издания 19FortyFive кажется очевидным, что Орбан отталкивает Венгрию от НАТО и США в пользу более тесных отношений с «авторитарными» Россией и Китаем. Для тех, кому важны единство внутри Североатлантического альянса или тема европейской безопасности, такие шаги неприемлемы. Однако реакция западных лидеров была в лучшем случае крайне неэффективной.

В феврале администрация Белого дома направила в Венгрию администратора USAID Саманту Пауэр, которая встречалась с различными группами, недовольными правительством Орбана для того, чтобы поддержать эти «маргинализированные группы в борьбе за равенство». Во многих отношениях её поездка символизирует то, как некоторые западные политики относились к Орбану — с презрением и открытой враждебностью. Вместо того чтобы пытаться преодолеть растущий разрыв, многие действуют так, как будто Орбан — фашистский диктатор, которого нужно свергнуть каким-то революционным народным движением.

Отношения между США и Венгрией за последние несколько лет стали настолько холодными, что недавно просочившиеся документы позволяют предположить, что партия Орбана рассматривает США как одного из трёх «основных противников» страны. Однако не менее проблематичным, как это видит издание 19FortyFive, является пристрастное отношение западных правых к Виктору Орбану. Демагоги, такие как бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, превозносят «деспотичное» руководство Орбана как образец для западных консерваторов. Карлсон взял у Орбана несколько интервью и даже транслировал своё ночное шоу на канале Fox News из Будапешта в 2022 году. Складывается впечатление, что ему особенно приятно, когда Орбан говорит гадости о президенте США Джо Байдене и других демократах.

Вместо того чтобы подходить к отношениям США с Венгрией как к моралистическому крестовому походу, американские лидеры должны отдавать приоритет подлинным интересам своей страны. США нужна Украина, чтобы «победить Россию», а «поражение России» произойдёт только в том случае, если Европа объединит свои военные усилия, и нравится это или нет, но Венгрия — это часть головоломки, которую нельзя игнорировать. НАТО должен заниматься вопросами безопасности, а не распространять либерализм по всему миру. Он не существует для продвижения конкретных кандидатов на национальных или местных выборах. Он не существует для обеспечения того, чтобы страны принимали конкретную внутреннюю политику. Он существует исключительно для защиты интересов национальной безопасности своих государств-членов, напоминает 19FortyFive.

Виктора Орбана нельзя запугать или что-либо заставить сделать. Лидеры НАТО должны проделать трудную работу, чтобы показать ему, что победа над Россией и устранение «пагубного» китайского влияния в Европе будут служить интересам его страны так же, как и другим членам альянса, а сам венгерский лидер должен понять, что мир, в котором «неоимпериалистические агрессоры» могут силой захватить то, что они хотят, не является миром, который приносит пользу Венгрии. «Вернуть» Венгрию в НАТО может означать пойти на уступки по таким вопросам, как иммиграция, или предложения о замене инвестиций, сделанных «авторитарными режимами» на инвестиции из западных стран. Какими бы неприятными ни были эти варианты, победа на Украине должна быть достаточно важной для лидеров ЕС и США, чтобы они, по крайней мере, подумали о том, чтобы убедить Венгрию не кнутом, а пряником.

Независимо от каких-либо значительных изменений в политике, когда американские дипломаты и специалисты по национальной безопасности разговаривают с венграми, это должно происходить в духе взаимного сотрудничества, а не антагонизма. Крайне важно поддерживать отношения с Венгрией рациональными и свободными от предвзятости, вызванной внутренними культурными конфликтами. Орбан бы скорее принял отношение холодного расчётливого реализма, чем истерический идеализм левых или жеманную приверженность правых.

Величайший государственный деятель Америки Джордж Вашингтон понимал, что взгляд на иностранные дела через призму внутренней политики ведёт к катастрофе. «Народ, который питает к другому ненависть или симпатию, является в какой-то степени рабом», — писал он в своей прощальной речи. «Он раб своей враждебности или своей привязанности, чего достаточно, чтобы увести его в сторону от своего долга и своих интересов». Вашингтон знал, что партийная политика и фракционность могут катастрофически исказить внешнюю политику, и сегодня американцам не мешало бы прислушаться к его мудрости, пишет издание.

Несмотря на то что неуступчивость Венгрии вызывает разочарование у западных политиков, она должна послужить для них тревожным сигналом. Несмотря на видимость единства, западный альянс хрупок, и даже за пределами Венгрии и США внутренняя политика может помешать ему поддерживать Украину, заключает 19FortyFive.

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