Красный балаяж на каштановые волосы: 10 идей, чтобы изменить свой образ этим летом

Лето – это период вдохновения, это время как никогда подходит для перемен. Именно с первыми теплыми лучами в нас зарождается желание стать лучше, красивее, ярче. Этим летом стилисты советуют экспериментировать с прическами и окрашиваниями. А самым популярным на данный момент способом привлечь к себе внимание считается красный балаяж на темных волосах. Ниже представлены 10 смелых идей, после воплощения которых окружающие однозначно будут оборачиваться вслед и восхищаться вами.

Оттенок мерло (главное фото)

Он даже звучит благородно. А еще интереснее данный оттенок сморится на волосах, особенно на длинной и густой шевелюре. Но не забывайте поддерживать красивейший цвет профессиональными средствами в домашних условиях, чтобы блеск не мерк, а только усиливался.

Темно-красный

Данный оттенок способен оживить любую короткую стрижку, причем даже не важна густота шевелюры. В итоге вы все равно получите интересную прическу, привлекающую внимание.

Ягодный акцент

Стилисты обожают данный оттенок краски! Все дело в том, что он является приглушенным, что добавляет драматичности и еще большей загадочности девушкам.

Рыжий блеск

Беспроигрышный вариант для тех, кто не любит озадачиваться поддержанием цвета между посещениями салона. Рыжие оттенки не такие капризные, достаточно пользоваться масками и бальзамами для поддержания блеска.

Сочная клубника

Объем, яркость, блеск – все это об этом оттенке. Идеально сочетается с теплыми оттенками волос.

Шоколадная вишня

Звучит вкусно, а выглядит еще более потрясающе! Идеально подходит для волос средней длины.

Красно-коричневые оттенки

Идеально подходят для тех, кто любит перемены, но не любит привлекать к себе излишнего внимания.

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Яркий рыжий акцент

Такой вариант окрашивания требует частого посещения салона. Но оно того стоит!

Красное омбре

Прекрасно смотрится на длинных волосах, добавляя им яркости, блеска, объема.

Малиновый оттенок

Если вы обладательница светлых волос, то такой цвет для вас идеален. Кроме того, данный оттенок не требует предварительного обесцвечивания.

В заключение

Балаяж не выйдет из моды еще несколько лет. Данный вид окрашивания подходит всем, а любителям ярких акцентов рекомендуется обратить внимание на красные оттенки.