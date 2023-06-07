Инъекции, похудение и не только – эксперт рассказала о преображении российских звезд

Не зря говорят, что слава и деньги способны изменить человека до неузнаваемости. Многие знаменитости, которые сейчас считаются настоящими секс-символами, не могли похвастаться таким же роскошным внешним видом до наступления популярности. Эксперт рассказала, с чем могут быть связаны такие преображения, на примере некоторых российских звезд.

По словам ведущего врача-дерматолога и косметолога Зайнаб Мирзоевой, в последнее время любительницы ухода за собой постепенно отходят от навязанных канонов красоты. Современные женщины стараются подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, не теряя при этом индивидуальности. Такой же тактики придерживаются и многие звезды.

К числу знаменитостей, на лице которых нет переизбытка вмешательств процедур красоты, относится Ксения Бородина. Как отмечает Пятый канал, в свои 40 лет звезде “Дома-2” удается шикарно выглядеть. По словам косметолога, в преображении телеведущей основную роль сыграли похудение, пластика груди и носа, инъекции и уход за лицом.

Кроме того, удивительным преображением может похвастаться популярная блогерша Ида Галич. За последнее время знаменитая брюнетка заметно похудела и похорошела, поработав над имиджем.

Мирзоева считает, что своей внешней трансформацией Галич также обязана небольшим инъекциям, которые не испортили ее натуральную красоту.

Еще одной звездой, которая не перестает восхищать публику своими преображениями, является бывшая ведущая “Орла и решки” Настя Ивлеева. По словам специалиста, внешность знаменитости не подвергалась слишком радикальным вмешательствам. Анастасия преобразилась благодаря смене имиджа, модному окрашиванию и избавлению от припухлости щек. Врач-дерматолог предположила, что блогерша иногда посещает уходовые процедуры и, возможно, прибегает к инъекциям.