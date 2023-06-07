 

Только 8% квартир продается в готовых ЖК

07.06.2023, 8:45, Новости дня
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На первичном рынке Москвы за последний год стало ощутимо меньше новостроек на завершающих и начальных этапах работ.

Внутри МКАД в новостройках класса “комфорт” на квартиры в проектах на стадии котлована приходится до 5% от предложения, на лоты в сданных корпусах – 8%. Почти три четверти жилья в реализации – это проекты на стадии возведения этажей.

В жилых комплексах на этапе начала строительства, как правило, действуют самые низкие цены. Уже готовые новостройки привлекают возможностью как быстро переехать, так и оценить качество работ и застраховать себя от рисков недостроя.

В классе “бизнес” около 15% лотов сосредоточено в ЖК, возведение которых только стартовало, 12% – в готовых корпусах. В классе “премиум” на такие квартиры приходится 9% и 8% соответственно.

В Новой Москве лишь 9% от всех квартир сосредоточено в проектах на старте строительных работ. В сданных корпусах реализуется 5% от всех лотов.


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