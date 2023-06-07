 

“Детский сад” – Россияне посмеялись над актерскими способностями Волочковой

07.06.2023, 8:45, Разное
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Балерина всея Руси очень активно ведет свои страницы в социальных сетях, показывая почти все, что происходит в ее жизни. Артистка публикует видео с друзьями, которые заходят к ней в гости. Один из таких роликов повеселил подписчиков Анастасии Волочковой.

В кадре блондинка с грустным скучающим лицом сидит на террасе. Но в один момент ее начинает сиять от счастья. А все потому что в кадре появляется ее подруга Татьяна, которую многие знают по образу розовой барби. Девушка подходит к балерине с корзинкой с цветами и говорит, что некрасиво приходить в гости с пустыми руками. Оставшееся время подружки обнимаются и обмениваются любезностями.

Что же смутило поклонников? Россияне заметили фальшь в происходящем и отметили, что видео было постановочным. А поняли пользователи это из-за, как они написали, плохих актерских способностей Анастасии Волочковой и приятельницы.

“Детский сад. Взрослые женщины, а все играют. Голливуд аплодирует стоя!” – с иронией отметил народ в комментариях.

Но балерине и ее подруге все-таки можно отдать должное, ведь они подняли развеселили некоторых россиян, заставив смеяться над их “талантами”.

“Настя, вы супер! Женщина, которая поднимает настроение”, – обратились к Волочковой пользователи в соцсетях.


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