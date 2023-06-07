 

МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде

07.06.2023, 7:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С началом теплого сезона открылся сезон купания в водоемах. Однако на воде очень важно соблюдать правила безопасности, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Рекомендации россиянам дали в МЧС.

Специалисты подчеркнули, что правила безопасности необходимо соблюдать независимо от вида водоема: будь то пруд в деревне, река в городе или целое море. Прежде всего нужно запомнить, что купаться следует при температуре воды от 18 и воздуха от 20 градусов.

Наиболее благоприятными условиями для купания можно считать безветренную погоду и температурой воздуха более 25 градусов, уточняет портал URA.RU. Кстати, для защиты от солнечных лучей лучше всего носить головной убор.

Не стоит забывать, длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению, что чревато судорогами. Убрать их можно при натяжении сведенных мышц. Главное не паниковать и максимально быстро выйти на берег.

В МЧС также посоветовали выбирать для отдыха официально разрешенные пляжи с дежурными спасателями. В “диких” местах не следует заходить в воду, а тем более нырять и заплывать далеко.

Рядом со спасателями следует купаться лицам, которые страдают от хронических заболеваний, способных вызвать приступы. Им также рекомендуется предварительная консультация врача.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Скандалы: Как в Америке живёт дочь актёра Владимира Машкова, мечтающая судить отца в Гааге

07.06 / Листовой салат, малина и семена чиа: продукты, которые нужно есть каждый день

07.06 / Zа Vойну: Генерал Теплинский на фронте

07.06 / Мнение: США уступают Китаю

07.06 / Мнение: О данных британской разведки… На чём «прокололся» Зеленский?

07.06 / Пассажиров рейса Air India Дели – Сан-Франциско, приземлившегося в Магадане, разместили в экстренно расконсервированном лагере ГУЛАГа

07.06 / “Все, что касается близких, для меня на первом месте” – Варвара Феофанова о семье и карьере, любви к столице и непохожести на героинь

07.06 / Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом

07.06 / Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы

07.06 / Zа Vойну: Гиперзвуковой клуб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика