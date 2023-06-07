Совбез ООН: Россия и Украина обвинили в подрыве Каховской плотины друг друга

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции, вероятно, – самый значительный инцидент, нанесший ущерб гражданской инфраструктуре с момента начала российского вторжения в Украину.

Масштабы катастрофы будут полностью осознаны только в ближайшие дни. Об этом, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном для обсуждения ситуации вокруг Каховской ГЭС, заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Как подчеркнул Гриффитс, уже сейчас ясно, что инцидент будет иметь серьезные и далеко идущие последствия для тысяч людей по обе стороны линии фронта, потерявших свои дома, средства к существованию и доступ к безопасной воде.

40 населенных пунктов затоплены

– Украинские власти сообщают, что по меньшей мере 40 населенных пунктов полностью или частично затоплены в одной только Херсонской области, – сказал заместитель Генсека ООН. – Ожидается, что это число значительно увеличится в ближайшие дни. Серьезные последствия также ожидаются в районах, контролируемых Российской Федерацией.

ООН и гуманитарные организации, сообщил Гриффитс, уже во вторник активизировали деятельность, направленную на устранение последствий аварии. Операция по экстренному реагированию охватила более 16 тысяч пострадавших жителей региона. Помощь включает предоставление им питьевой воды и денежного довольствия, а также психосоциальную поддержку. Многопрофильные мобильные группы развернуты на железнодорожных и автобусных станциях по всей Херсонской области. Города на западе Украины готовятся к приему эвакуированных.

Положение людей станет хуже

– Когда три недели назад я информировал Совет Безопасности о ситуации в Украине, я обратил ваше внимание на гибель и страдания гражданского населения по обе стороны линии фронта, – продолжил заместитель Генсека ООН. – Сегодняшние новости означают, что положение людей в Украине может стать еще хуже.

Плотина служила ключевым источником орошения сельскохозяйственных угодий южной части Херсонской области и Крымского полуострова, отметил Мартин Гриффитс. Наводнение нарушит сельскохозяйственную деятельность, нанесет ущерб животноводству и рыболовству.

– Это мощный удар по сектору производства продуктов питания, который уже и так значительно поврежден, – сказал заместитель главы ООН. – Разрушение плотины может негативно повлиять на производство электроэнергии. Кроме того, любое неконтролируемое снижение уровня воды в водохранилище может подорвать безопасность Запорожской атомной электростанции. Наши коллеги из МАГАТЭ внимательно следят за развитием ситуации.

Мартин Гриффитс сообщил, что ООН готова в любой момент перебросить межведомственные автоколонны и персонал по оказанию помощи в районы, контролируемые Россией.

Позиция Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Россию в подрыве Каховской ГЭС и назвал этот шаг «масштабным экологическим терактом», который стал крупнейшим за последние десятилетия рукотворным бедствием в Европе. По словам Кислицы, Россия преследовала цель поразить как можно большее число людей и нанести масштабный экологический ущерб.

Выступление постпреда России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя возложил ответственность за разрушение дамбы на власти Украины:

– В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление – подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Затоплены населенные пункты, тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра.

Позиция США

Представитель США Робин Вуд назвал разрушение плотины еще одним последствием «ничем не спровоцированного жестокого вторжения России в Украину».

– Эту войну начала Россия, Россия оккупировала эту часть Украины, и российские силы незаконно захватили эту плотину в прошлом году и с тех пор оккупируют ее, – отметил представитель США, напомнив, что, согласно международному праву, Россия обязана защищать объекты гражданской инфраструктуры от нападений. Он заявил, что США будут и дальше поддерживать Украину «перед лицом агрессии».