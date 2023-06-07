 

7 правил грамотной организации рабочего пространства

07.06.2023, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Грамотная организация рабочего пространства – целая наука. Эргономика объясняет, как правильно приспособить должностные обязанности, предметы и инструменты, а также компьютерные программы под психические и физические особенности сотрудника.

Если организовать рабочее место с умом, то от сотрудника можно добиться максимальной продуктивности при минимальных затратах времени и энергии. Это стало особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда граждане перешли на удаленную работу.

Итак, добиться эффективности можно, если выполнить семь простых правил при организации рабочего пространства. По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, в первую очередь необходимо четко выделить границы рабочей зоны.

Совершенно не обязательно отводить под офис целую комнату, ограничиться можно небольшим уголком квартиры. Однако в этом месте вы должны предельно концентрироваться на поставленных задачах.

Второе, все лишние предметы необходимо убрать с рабочего стола в корзины или ящики. При этом третьем правило гласит, что необходимые для работы вещи должны лежать на расстоянии вытянутой руки.

Если пространство для труда маленькое, то используйте стену – повесьте полку. А личные вещи вообще не должны появляться в офисе, чтобы не отвлекали от дел.

Шестое правило требует использовать подставки для компьютерной техники, чтобы установить ее на нужном для глаз и шеи уровне. Это позволит избавиться от усталости и мышечной боли.

Наконец, для грамотной организации рабочего места можно помечать папки по степени важности или другим критериям цветными маркерами. Это поможет сэкономить время во время поиска документов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Листовой салат, малина и семена чиа: продукты, которые нужно есть каждый день

07.06 / Zа Vойну: Генерал Теплинский на фронте

07.06 / Мнение: США уступают Китаю

07.06 / Мнение: О данных британской разведки… На чём «прокололся» Зеленский?

07.06 / Пассажиров рейса Air India Дели – Сан-Франциско, приземлившегося в Магадане, разместили в экстренно расконсервированном лагере ГУЛАГа

07.06 / “Все, что касается близких, для меня на первом месте” – Варвара Феофанова о семье и карьере, любви к столице и непохожести на героинь

07.06 / Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом

07.06 / Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы

07.06 / Zа Vойну: Гиперзвуковой клуб

07.06 / Красный балаяж на каштановые волосы: 10 идей, чтобы изменить свой образ этим летом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика