Загадочные истории о наблюдении двойников родственников

Существование двойников до сих пор находится в “серой зоне” сверхъестественного. Некоторые не видят в них ничего странного, в конце концов на Земле 8 миллиардов человек и среди них точно будут похожие друг на друга. Однако, что думать, когда ты своими глазами видишь своего отца, идущим в гостиную, а через пару мгновений твой отец выходит из туалета, а в гостиной никого нет? Галлюцинация? Сбой Матрицы?

Про наблюдение двойников родных, или даже самого себя, писали еще сотни лет назад, и обычно это считалось плохим знаком, мол, примета скорой смерти или тяжелой болезни. Ниже несколько таких историй, рассказанных уже нашими современниками, но увы, неизвестно, какие у них были последствия от таких встреч.

* * *

“Сначала я увидела двойника мужа. Я стояла в одном конце коридоре и увидела его в противоположном конце, уходящего от меня в сторону спальни. Я позвала его, но он не ответил. Тогда я последовала за ним и видела, как он вошел в спальню. Но когда я вошла в спальню за ним, там было пусто. Оказалось, что на самом деле мой муж в это время находился в другой комнате на втором этаже нашего дома. Второй раз я видела двойника своего отца. Он был возле гаража и выгружал из него какие-то вещи, чтобы отнести их в дом через дверь, ведущую на задний двор. Эта дверь проходит через кухню и я как раз находилась тогда на кухне и слышала, как он шумит возле двери. Также через окно кухни я увидела, как мой папа низко наклонился, как будто стал завязывать шнурки на ботинках. Я решила помочь ему и подбежала к двери, чтобы открыть ее и чтобы он зашел с вещами внутрь. Но когда я открыла дверь, там никого не было. Мой отец не стоял с вещами у окна, а все еще сидел внутри своей машины и никуда до того не выходил. Оба раза это были двойники моих близких людей и оба раза я видела лишь их фигуры, но почему-то не лица. И ни разу, когда я их видела, это не показалось мне зловещим или каким-то неправильным. Движения фигур были совершенно естественными и были такими же, как у моего отца и мужа”.

* * *

“Когда мне было 16 или 17 лет, я сильно увлеклась игрой с доской Уиджа (доска для спиритических сеансов). Из-за этого со мной начали происходить странные вещи, но наблюдении двойников было худшим из этого. Первой была моя мама. Я услышала, как она вошла в дом, и тогда со мной была моя подруга и мы спустились на первый этаж, чтобы встретить маму. Мне показалось, что мама выглядит немного моложе, чем обычно, но в остальном она была такая же. Она несла пакеты с продуктами и я поздоровалась с нею, но она не ответила и почему-то пошла в комнату моего брата. Тогда у меня появилось что-то вроде дурного предчувствия и я снова окликнула ее, но она снова не отвечала. Я вошла за нею в комнату брата и там ее не оказалось. А когда я затем снова спустилась на первый этаж, то там была моя реальная мама, причем одетая по другому. Следующим был мой брат. Моя мама разговаривала с ним по телефону и он сказал, что уже идет домой. Как только мама повесила трубку, дверь распахнулась и вошел мой брат. Он немного поговорил с нами (мама хотела, чтобы он вынес мусор или что-то в этом роде), а затем пошел в ванную. Он пробыл в ванной примерно 15 минут, а потом у меня снова появилось то дурное предчувствие. Я спросила у него через закрытую дверь ванны, чего он там сидит так долго, не влюбился ли он в кого-то, и тут в дом вошел мой настоящий брат. Он был перепуган, услышав нашу историю, и моя мама потом всю ночь ходила к нему, проверяя, на месте ли он. Я помню, что в обоих случаях у двойников были необычно темные глаза и все это напоминало сон, но я тогда точно не спала и двойник мамы видела и моя подруга тоже.”

* * *

“Оба раза, когда моя семья сталкивалась с двойниками, двойники отказывались разговаривать, когда к ним обращались. Первым был двойник моей сестры. Моя брат собирался на обед вниз в столовую и позвал мою сестру, когда проходил мимо ее комнаты. Дверь была открыта, он видел ее, но она не ответила ему. Когда же он спустился вниз, он увидел там мою сестру, причем на ней была другая блузка. Она не могла так быстро пройти мимо моего брата, потому что всего одна лестница вела в нашу столовую. Вторым был мой собственный двойник. Сестра рассказала, что в 12 часов дня я стоял возле двери в ее комнату и молча смотрел на нее. Но самом же деле в тот день я пришел домой лишь после четырех часов дня, потому что я задержался после школы. Сестра ничего не знала о том, что я задержусь и он сказала, что была удивлена тем, что я стоял в дверном проеме и тупо смотрел на нее без всяких эмоций”.

* * *

“Моему другу было тогда около 15 лет и он на все выходные остался дома один, так как его родители уехали отдыхать. Днем в субботу все было нормально, но вечером, около 7 или 8 часов, когда он находился в своей комнате, он вдруг услышал голос мамы. Она крикнула “Ужин готов!”. Он вышел из комнаты с большим недоумением, дошел до лестницы и крикнул вниз “Мама!? Вы что, уже приехали?”. Последовала долгая пауза, но затем его мама медленно вышла из—за угла – со стороны кухни — и посмотрела на него, встав у нижней ступеньки лестницы. Она просто улыбнулась ему, а затем вернулась на кухню. Мой друг на мгновение застыл на месте, все еще недоумевая, но затем снова услышал, как она зовет его поужинать. Однако, он не двинулся с места. Ему показалось очень странным, что мама не ответила на его вопрос и то, как она улыбалась ему. Он подумал, что слышал, как она говорит, но не видел, чтобы она открывала рот. Эта мельчайшая подозрительная деталь сделала его параноиком, он убежал в свою комнату, закрыл дверь и стал звонить на мамин телефон. Она тут же ему ответила и сказала, что она с мужем все еще находится на отдыхе в сотнях миль от него. В итоге ему сказали звонить в полицию с подозрением на грабителей, но когда полиция прибыла, они не нашли никаких посторонних людей в доме и никаких признаков проникновения. И система сигнализации, установленная в доме, не подавала никаких сигналов. Однако моя друг был так перепуган этим случаем, что далее наотрез отказался больше оставаться в этом доме на ночь в одиночку”.

* * *

“Я в тот день заболел и не пошел в школу. Я какое-то время дремал, а потом проснулся и пошел в гостиную, где включил телевизор. Я начал тыкать кнопки каналов и тут вдруг моя “мама” высунулась из проема на кухню и молча пристально уставилась на меня. К тому моменту я еще не отошел толком от сна и может быть это было что-то вроде сонного паралича, однако это существо, чем бы оно ни было, выглядело в точности как моя мама. С одной лишь разницей, что на его лице не отражалось никакой эмоции, что выглядело очень тревожно. Оно стало звать меня к себе и я пытался разговаривать с ней, как с настоящей мамой, но она не отвечала на мои вопросы, а продолжала просить подойти к ней. Вот тогда я почувствовал что-то ужасно неправильное и я начал буквально кричать на нее, чтобы она мне ответила. А потом я сорвался с места и выбежал из комнаты во двор, крича о помощи. И там во дворе была моя настоящая мама, она чем-то там занималась. Я рассказал ей о том, что только что видел, и она успокоила меня простыми объяснениями, что это, должно быть, был просто плохой сон из-за моей болезни. К счастью, она оставалась рядом со мной весь остаток дня, поскольку я долго не мог успокоиться”.