В Канаде камера наблюдения за лесом сняла полуголых «ведьм», поедающих разлагающийся труп животного

Женщина и ее дед из городка Пауэлл-Ривер, Канада, проверяли камеру в лесу и увидели на ней фотографии странных полуголых женщин, которые, похоже, ели сырую плоть мертвого оленя.

В лесу, возле частного дома 36-летней Коринеи Стэнхоуп была установлена так называемая охотничья камера, которая фотографирует животных, проходящих мимо нее. Но когда она недавно проверяла снимки, сделанные камерой, то была шокирована увиденным. Там были две почти голые женщины, которые словно проводили какой-то сатанинский ритуал с поеданием плоти разлагающейся оленьей туши.

– Я не знаю, что, черт возьми, там происходило. Но это зрелище действительно потрясло меня, такое не каждый день увидишь.

По словам Стэнхоуп, недавно она каталась в лесу на лошади и увидела свежий труп убитого оленя. Она решила поставить рядом с ним охотничью камеру, чтобы посмотреть, какие животные придут ночью пировать на туше.

– Я и мой дедушка установили камеру слежения, чтобы посмотреть, сможем ли мы увидеть животных, и мы вскоре засняли рысь, что было довольно круто.

Но на следующий день, когда дед Стэнхоуп снова пошел проверять снимки камеры, он увидел там совсем не животных и позвал внучку посмотреть на необычные фото. На этих жутковатых снимках, сделанных сразу после захода солнца, видно, как две растрепанные женщины с длинными черными волосами, закрывающими их лица, сидят на корточках над мертвым оленем и, похоже, поедают его останки. Выглядела эта сцена как в каком-то дешевом фильме ужасов.

– Сложно сказать, что именно они делают, но на одном фото видно, что они поднесли копыто оленя близко ко рту.

На женщинах нет никакой одежды, за исключением набедренных повязок. По мнению Стэнхоуп, их черные длинные волосы скорее всего парики. По словам Стэнхоуп, она не уверена, целовали ли это копыто, нюхали или ели в ходе “звериного ведьминского ритуала”, но ее затошнило от этого зрелища, учитывая количество бактерий, которые могли быть на разлагающейся туше. Женщина была очень напугана с учетом, что эти фото были сделаны буквально в двух минутах ходьбы от ее дома.

– Я была обеспокоена тем, что они, возможно, приходят к моим лошадям по ночам. Лошади всегда пугались и нервничали в этом месте. Сначала я подумала, что это что-то надуманное, но теперь, может быть, я им верю.

Коринея Стэнхоуп, ее дочь и их лошади Когда Стэнхоуп разместила эти фото с историей в соцсетях, пользователи начали предполагать свои версии о том, кем могли быть эти две “ведьмы”. Кто-то писал про сатанисток, кто-то про демонов, индейских духов или даже вендиго. Еще один пользователь написал, что в этом городе Пауэлл-Ривер ходят слухи о каком-то религиозном культе, который собирает кости животных. В частности кто-то наткнулся в лесу на подозрительных людей, которые непонятно для чего собирали мертвых белок. Были также предположения, что эти две “ведьмы” просто какие-то косплееры, играющие в ведьм или во что-то из индейской мифологии.