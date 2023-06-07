 

Две тысячи женщин собрались перед окнами губернатора Колорадо с требованием запретить оружие в штате

07.06.2023, 5:35, Новости дня
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Около двух тысяч матерей приехали из разных концов Колорадо и других штатов на длительный митинг у местного Капитолия. Они сидят здесь уже 12 часов и планируют возвращаться каждый день. Их главное требование к губернатору — полный запрет на оружие в штате. По их словам, они устали постоянно бояться за свою жизнь и жизнь своих детей. Однако, по сообщению NBC News, губернатор штата говорит, что такой шаг противоречит конституции.

ЖЕНЩИНА: Я прилетела в Денвер из Нью-Йорка, потому что я отказываюсь признавать нормальным то, что происходит в нашей стране. 

Причины такие же разные, как и их штаты. 

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Я мать-одиночка, у нас и так хватает проблем. Так что… Постоянно бояться за жизнь наших детей, за нашу жизнь. Нам не нужен дополнительный стресс. 

Но посыл один и тот же. 

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Когда смотришь на это, когда тебя окружает энергия людей, которые требуют перемен, — мне становится полегче дышать, насколько это возможно. 

Две тысячи женщин сидели часами, надеясь войти в историю. Они требуют, чтобы губернатор Полис своим исполнительным указом ввёл запрет на оружие в штате и выкупил его. Ответ: нет! 

ДЖАРЕД ПОЛИС, губернатор штата Колорадо: То, что они конкретно просят, было бы незаконным использованием полномочий губернатора. 

По словам губернатора Полиса, исполнительный указ, о котором просит эта группа, может быть использован только в случае объявления чрезвычайной ситуации в связи со стихийным или иным бедствием. 

ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Мы сейчас как раз находимся в чрезвычайной ситуации. Оружия больше, чем людей. Расстрелов и смертей больше, чем прошедших дней в этом году. 

ПЯТАЯ ЖЕНЩИНА: Я никогда и не думала, что он сегодня это сделает. Да, именно поэтому мы вернёмся завтра, и послезавтра, и на следующий день. 

Несмотря на то что Полис назвал этот план неконституционным, они уверены, что он всё ещё может оказаться нужным им лидером.

ШЕСТАЯ ЖЕНЩИНА: Эрик Жермейн Люси погиб в городе Хёрст, штат Техас…

Семь недель планирования, две тысячи матерей, 12 часов протестов, и это не предел. Всё из-за одного неподписанного указа. 

СЕДЬМАЯ ЖЕНЩИНА: Я думаю, это процесс. Перемены всегда происходят медленно. Требуется время, чтобы что-то изменить. Мы просто должны продолжать. 

ЧЕТВЁРТАЯ ЖЕНЩИНА: Любое разочарование, которое я могла ощутить, любое ощущение из разряда «О, это не совсем то, на что мы надеялись» — всё это подавляется тем, что я знаю, что придут ещё больше жителей штата Колорадо, и я уверена, что мы едины в этом движении. 

Дата выхода в эфир 06 июня 2023 года.  

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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