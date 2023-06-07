 

Аллегрова объяснила появление странного пятна на теле

07.06.2023, 5:00, Разное
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Последнее время 71-летняя российская певица Ирина Аллегрова не выходит в свет и не дает интервью. Певица признавалась, что наслаждается тихой и спокойной жизнью и общением с родными, так как всю жизнь из-за постоянных гастролей она редко виделась с семьей.

Недавно Ирина Аллегрова появилась на одном из концертов по приглашению и пыталась скрыться от внимания поклонников. Но внимательные фанаты разглядели, что на ее руке огромное красное пятно.

Как выяснилось, Аллегрову покусала ее собака. Она заигралась со своей хозяйкой и нечаянно куснула певицу, что обернулось довольно серьезной травмой. Артистке пришлось прокомментировать странное пятно на руке, и она все объяснила.

“Мы с ней игрались, и она меня укусила. Сильнее обычного”, – объяснила Ирина Аллегрова.

Известно, что раньше в доме певицы жили такса Дуся и боксер Боря. Таксу Аллегровой подарили на день рождения после того, как у нее умерла любимая собака – пес бассед-хаунд. Поначалу Аллегрова опасалась привязываться к новому питомцу, ведь она еще тяжело переживала утрату своего старого пса. Но со временем певица очень полюбила таксу и привязалась к ней. Кто именно из собак укусил Аллегрову, не известно.


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