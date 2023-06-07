Мнение: Апокалипсиса не будет!

Добряк Кунгурыч утешает нас, чрезмерно разволновавшихся из-за подрыва плотины. Ничего страшного, говорит, не будет – просто платить будем больше и дольше. Ну, его б устами…

“Каховская ГЭС была обречена на уничтожение, и это стало понятно еще осенью, когда ее заминировали. В случае прорыва ВСУ на Запорожском фронте оккупантам пришлось бы уходить и с левобережной территории Херсонской области, в противном случае вся их группировка в Таврии оказывалась почти в полном окружении, а единственная линия снабжения имела большое плечо и две критические точки – Крымский перешеек и Крымский мост. Перед отходом плотина обязательно была бы взорвана, чтобы обезопасить себя от преследования со стороны украинских войск, которые никак не смогут переправиться через Днепр хотя бы в течении нескольких дней, что продолжится наводнение. Так что оккупанты явно поспешили.

Для чистоты эксперимента стоит рассмотреть и версию, что теракт совершила украинская сторона. Да, технической возможности осуществить задуманное она не имела, но давайте это проигнорируем. Однако мне не хватает фантазии, чтобы предположить, какую выгоду украинцы получат хотя бы гипотетически. Чтобы самим себе причинить ущерб? Чтобы затруднить свое же наступление? Киев уже не заинтересован даже в том, чтобы лишить Крым воды, поскольку они собрались его забирать обратно чуть ли не к концу года. Смогут или нет – вопрос, конечно, но никто не превращает свою территорию в пустыню, собираясь по ней наступать. Тактика выжженной земли – прерогатива отступающей стороны, а отступают с осени прошлого года именно российские интервенты.

Напоследок стоит обсудить вопрос ущерба. Тупые хайпожеры , еще толком не проснувшись, принялись разгонять панику: мол, Херсон и еще 80 населенных пунктов затопит цунами высотой с трехэтажный дом, погибнут тысячи человек, взорвется Запорожская АЭС, поскольку ее контур охлаждения запитан на Каховское водохранилище, сама ГЭС безвозвратно уничтожена. Нет, никакого многометрового водяного вала возникнуть не может, поскольку вода поступает в русло не одномоментно, а постепенно. Это каждый год происходит во время весеннего паводка. Другое дело, что паводок как раз и регулируется плотиной ГЭС, поэтому весной на Херсонщине уже не бывает катастрофических наводнений. Но сейчас подтопит основательно, особенно рядом с самой плотиной – метров на 5-7 точно. Но не сразу, а в течении дня, так что время, чтоб спастись, есть.

Я не зря упомянул разрушение плотины ДнепроГЭС в 1941 г. Там перепад уровня воды в водохранилище и реке составлял 37 метров. Разрушено взрывом было 16 пролетов плотины, в результате чего образовался пролом длиной 175 метров и высотой более 20 метров. Остров Хортица, расположенный в 1300 метрах ниже по течению, накрыло страшной волной аж в полтора метра. Для пасшихся там коров такой «цунами» действительно мог стать смертельным. Далее волна становилась все менее внушительной. Перепад высот между Днепром и Каховским водохранилищем составляет 12 метров. Разрушено взрывами 11 пролетов. При этом стоит учитывать, что ширина русла в Запорожье – чуть менее километра, а в Новой Каховке – 2,3 км. Так что если водяной вал и возник, то заметить его было крайне сложно.

Реанимирована Каховская ГЭС может быть довольно быстро. Немцы полностью восстановили взорванную плотину ДнепроГЭС менее чем за год, а первый гидроагрегат был ими запущен еще в апреле 1942 г. Повреждения плотины Каховской ГЭС носят куда менее масштабный характер.

Ядерный апокалипсис тоже отменяется. Одного взгляда на гугл-карты достаточно, чтобы увидеть: контур охлаждения Запорожской АЭС замкнут не на Каховское водохранилище, а на пруд называемый Водянским ковшом. Поэтому даже если уровень воды в водохранилище опустится на 9 метров, как стенают особо впечатлительные блохеры, ничего страшного не произойдет. Так что панику по поводу нового Чернобыля я бы поставил в режим «выкл».

В целом ничего ужасного, тем более, неожиданного, не произошло. На войне как на войне. Проигравший возместит весь ущерб. Кто проиграл войну, уже известно. Так что денацифицированные ватники десятилетиями будут работать на выплату репараций. И чем дольше продлится война – тем большее бремя идиоты на себя и своих внуков взваливают. Счетчик крутится” (Алексей Кунгуров).