 

Чем опасен не вынесенный вовремя мусор?

07.06.2023, 2:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Плохие новости для ленивых людей. Вовремя не вынесенный из дома мусор таит в себя множество опасностей. Отходы могут навредить не только вашей недвижимости, они также способны ударить по здоровью. Потенциальные угрозы раскрыл Тимур Менгисанов.

В интервью агентству “Прайм” он подчеркнул, что хранящийся в доме мусор может стать источником распространения патогенов. Важно помнить, что чем дольше вы не выносите отходы, тем выше вероятность развития негативного сценария.

В частности, в мусоре могут распространиться микробы и грибки, которые приведут к аллергическим реакциям или к более серьезным недугам, например, поражению легких. По словам эксперта, опасность для человека представляет даже малое количество отходов.

Кроме того, в результате гниения выделяются ядовитые пары, что чревато отравлением. Токсичный запах может привлечь насекомых в квартиру или даже грызунов в частный дом. Впрочем, не только органика опасна для человека.

Врач предупредил и об угрозах, исходящих от неорганических отходах. Навредить человеку могут и тяжелые металлы, которые используются в технике. Он также призвал проявлять осторожность с бытовым пластиком, уточняет издание URA.RU.

По словам медика, лучше всего выносить мусор из квартиры не по мере наполнения пакета, а раз в день. Кроме того, он рекомендовал гражданам пользоваться экологически чистой тарой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Аллегрова объяснила появление странного пятна на теле

07.06 / Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей

07.06 / Сын Регины Тодоренко испортил ее любимую вещь

07.06 / Мнение: Апокалипсиса не будет!

07.06 / Кончаловский показал семейную реликвию

07.06 / Прорыв

07.06 / Короткие миндалевидные ногти станут хитом лета-2023: модные тренды и дизайны сезона

07.06 / Короткие миндалевидные ногти станут хитом лета-2023: модные тренды и дизайны сезона

07.06 / “Поделом вам всем!”: Барановская закричала на шоу Первого канала

07.06 / На автопилоте, не иначе…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика