Прорыв

Что происходит в Голой Пристани Херсонской области, которой грозит затопление из-за разрушения плотины на Каховской ГЭС.



Последствия разрушения Каховской ГЭС. Фото: Экстренные службы Херсонской области / ТАСС

— Помнишь школьные уроки гражданской обороны и наш главный детский страх? — спрашивает Кристина Л., жительница Голой Пристани Херсонской области. — Мы всегда боялись, что плотину прорвет и наш город уйдет под воду. Я уже давно не ребенок, но сегодня мне очень страшно — вода почти дошла до моего дома. В прошлогоднем феврале у меня отняли нормальную жизнь, у моих детей — будущее, а сегодня вместе с уходящим под воду домом я теряю чувство малой родины.

В два часа ночи на гидроэлектростанции в Новой Каховке что-то произошло. Почему что-то? В условиях ограниченной информации сложно установить истину. Российские власти заявили о прилете украинских ракет в дамбу, что и привело к разрушению плотины. Местные жители говорят, что ракеты слышно не было. Еще утром представители российской власти в Новой Каховке обращались к херсонцам: не беспокойтесь, все под контролем, а тем временем город медленно, но верно уходил под воду (фото затопления публиковал, в частности, ТАСС. — Ред.).

В Херсоне на данный час затопило микрорайон Остров и Корабельный район, откуда рано утром украинскими спасателями были эвакуированы местные жители. Остался ли там еще кто-то из жителей — нам не известно. В херсонских чатах все чаще встречаются сообщения: «Кто находится поблизости, умоляю вас, зайдите на адрес … и отвяжите собаку». Животных централизованно никто не эвакуирует — в этой ситуации хотя бы людей спасти.

Стало известно, что зоопарк в Новой Каховке ушел под воду вместе с обитателями.

В подконтрольной российской власти Голой Пристани на левобережье Днепра вроде как идет эвакуация населения силами МЧС России. Но желающие эвакуироваться должны подойти к одной из двух точек: к магазину «Зiрковий» или на выезд из Голой Пристани при повороте трассы на Скадовск.

— Вода уже затопила прибрежные улицы, — рассказала Наталья В., жительница Голой Пристани. — Моя мать находится как раз возле «Зiркового», но там она не видит эвакуационного автобуса. Я к ней сейчас бегу, буду пешком ее выводить в наш район, где живу с мужем, мы от реки дальше, надеюсь, нас не затопит. Машины, чтобы куда-то доехать, у нас нет.

У кого есть родственники в селах на машинах, смогли приехать за своими родными в Голую Пристань — с утра в город прибывало много автомобилей. Сейчас, по словам местных жителей, якобы перекрыли дорогу и никого в город не пускают — только на выезд.

— Мне с детьми не добраться до обозначенных администрацией точек эвакуации, — говорит Кристина Л., мать двоих детей. — Это очень далеко. Поэтому мы сейчас таскаем еду, лекарства и воду на чердак — надеюсь, вода не достанет. Дня три точно продержимся, а там, если верить нашим школьным урокам, вода начнет спадать.

Изольда Дробина,

собкор «Новой»

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