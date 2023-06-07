Короткие миндалевидные ногти станут хитом лета-2023: модные тренды и дизайны сезона

Летом особенно хочется перемен. Если вы не из тех людей, которые способны одним днем поменять прическу и стиль одежды, начните с малого – с изменения формы маникюра. Носили длинные квадратные? Так пусть в этом сезоне ногти будут короткой миндалевидной формы. Это самый горячий тренд. И оформление таким ногтям дизайнеры тоже подобрали, чтобы вы не тратили время на выбор.

Двойной френч

В таком оформлении ваши миндалевидные ногти будут особенно милы. Хромированный синий цвет, пусть и отдаленно, но напоминает о море. Кстати, вовсе не обязательно использовать исключительно синий цвет. Хорошо будет смотреться оранжевый, фиолетовый и зеленый. Для разнообразия можно иногда покрыть ногти матовым финишем.

Абстрактный френч

Классика с изюминкой. Если это ваш вариант, то абстрактный френч определено придется вам по вкусу. Ситуация уникальная, дает возможность смешивать цвета и формы. К такому маникюру подойдут любые сумасшедшие украшения. Для ногтей миндалевидной формы подобное оформление идеально. Всем поднимает настроение.

А что насчет цветного горошка? Зимой многие из нас любят разбавить классический френч блестками, а летом это можно сделать с помощью графики. Одновременно оригинально, свежо, но не броско.

Неоновая эклектика

Неоновый цвет – самый простой вариант для создания летнего образа. Хоть некоторые и говорят, что его время давно прошло и неон давно вышел из моды, подиумные образы свидетельствуют об обратном. Правда, с ним важно не переборщить. Выберите эклектику, разбавьте неон нюдом.

Надоели яркие краски? Переключайтесь на пудровые цвета: сиреневый, оранжевый, светло-розовый. Их можно миксовать, чтобы создать неповторимый рисунок, цвета хорошо сочетаются между собой и с любой одеждой. Если вы не любите долго собираться, но детали важны, выбирайте неброский маникюр.

Клубничный коктейль

Идеальный вариант для тех, кто не любит яркие, кричащие цвета. Спокойный розовый полупрозрачный цвет напоминает холодный ароматный клубничный коктейль, который так приятно выпить в парке, никуда не торопясь. Маникюр универсален, подойдет и к деловому стилю, и к выходному.

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Пастельные ногти

Впервые с таким маникюром в этом сезоне вышла модель Хейли Бибер, которая в принципе славится любовью к мягким цветам и оттенкам. Но просто пастельный маникюр – это скучно, а вот маникюр, похожий на горсть карамелек, – что-то новое и свежее.

Романтика

Светло-зеленый цвет этим летом находится на пике популярности, выбирать его для маникюра можно вплоть до середины августа. Очень нежный, романтичный, универсальный. Если хочется больше романтики или внимания, добавляйте деталей: цветы, зеленые листья, бабочек или стрекоз. Нет возможности рисовать? Отлично сработают наклейки или стразы, но опять же без фанатизма. Украшайте стразами один-два пальчика.

Розовый френч

Классический френч никогда не выйдет из моды, а посему тренд плавно кочует из сезона в сезон, меняются лишь краски. Этим летом во главе угла стоит все оттенки розового, от нежного до неонового. Более нежные подойдут для офиса, яркие – идеальный вариант выходного дня или отпуска. Красота.