На автопилоте, не иначе…

Гособвинение внезапно решило обжаловать приговор Евгению Ройзману*. Но вскоре жалобу отозвало. Приговор вступил в силу.



Евгений Ройзман в зале суда. Фото: АР / ТАСС

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга, вчера, 5 июня, прокурор Соколов Д.С. из отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области внес апелляционное представление на приговор суда по уголовному делу в отношении политика Евгения Ройзмана*. Правда, жалоба была составлена таким образом, что ее пришлось вернуть «для пересоставления».

— Насколько нам известно, прокуратура подала жалобу вчера поздно вечером, — сказал «Новой газете» адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы Евгения Ройзмана. — Что в этой жалобе, мы не знаем, так как мы ее еще не получили. Нам должны были направить копию — ждем.

В целом, что хочет обжаловать прокуратура, — загадка, так как судья Николай Тараненко вынес ровно то решение, которое запросил прокурор.

Напомню, 19 мая 2023 года судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга Тараненко был вынесен приговор в отношении Ройзмана, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в «целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Судья назначил политику штраф в размере 280 000 рублей. В связи с содержанием Ройзмана под стражей ему снизили штраф на 20 тысяч рублей.

Изольда Дробина,

собкор «Новой» на Урале

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

—