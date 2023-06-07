 

На автопилоте, не иначе…

07.06.2023, 0:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Гособвинение внезапно решило обжаловать приговор Евгению Ройзману*. Но вскоре жалобу отозвало. Приговор вступил в силу.


Евгений Ройзман в зале суда. Фото: АР / ТАСС

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга, вчера, 5 июня, прокурор Соколов Д.С. из отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области внес апелляционное представление на приговор суда по уголовному делу в отношении политика Евгения Ройзмана*. Правда, жалоба была составлена таким образом, что ее пришлось вернуть «для пересоставления».

— Насколько нам известно, прокуратура подала жалобу вчера поздно вечером, — сказал «Новой газете» адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы Евгения Ройзмана. — Что в этой жалобе, мы не знаем, так как мы ее еще не получили. Нам должны были направить копию — ждем.

В целом, что хочет обжаловать прокуратура, — загадка, так как судья Николай Тараненко вынес ровно то решение, которое запросил прокурор.

Напомню, 19 мая 2023 года судьей Октябрьского районного суда Екатеринбурга Тараненко был вынесен приговор в отношении Ройзмана, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС в «целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Судья назначил политику штраф в размере 280 000 рублей. В связи с содержанием Ройзмана под стражей ему снизили штраф на 20 тысяч рублей.

Изольда Дробина,
собкор «Новой» на Урале

* Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Мнение: Апокалипсиса не будет!

07.06 / Прорыв

07.06 / Короткие миндалевидные ногти станут хитом лета-2023: модные тренды и дизайны сезона

07.06 / Короткие миндалевидные ногти станут хитом лета-2023: модные тренды и дизайны сезона

07.06 / Zа Vойну: Показания украинских террористов готовивших подрыв “грязной бомбы”

06.06 / “Успешность любого кино — это химия между актерами”: создатели сериала “Мир! Дружба! Жвачка!” рассказали о третьем сезоне

06.06 / Целлюлит не хочет уходить не просто так: типичные ошибки девушек

06.06 / Мнение: Ненависть к электричеству

06.06 / Мнение: Почему Википедию ещё не национализировали

06.06 / Мнение: О судьбе Залужного… Финальная точка таки поставлена?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика