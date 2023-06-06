“Успешность любого кино — это химия между актерами”: создатели сериала “Мир! Дружба! Жвачка!” рассказали о третьем сезоне

На онлайн-платформе PREMIER с успехом прошел долгожданный третий сезон нашумевшего сериала про 90-е. Режиссерами проекта стали бывший кавээнщик Илья Аксенов и Антон Федоров, которые ответственно подошли к съемкам – репрезентации прошлой эпохи. Создатели проекта, будоражащего воспоминания, тщательно воссоздали атмосферу тех лет: зрители с ностальгией грустят по 90-м и уже ждут продолжения.

Жизнь без будущего

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» – это рассказ о первой любви, предательстве, выживании в непростые годы. И бандитская составляющая проекта отлично вписывается в общую канву: главные герои уже подросли, но им вновь предстоит противостоять местной мафии.

Создатели успешного проекта ничего не утаивают от зрителя и не приукрашают действительность. Они показывают пугающую молодежь жизнь, в которой нет светлого будущего: хаос, разруха, бандитские разборки. Но, несмотря на непростые условия выживания, главные герои влюбляются, дружат, сталкиваются с проблемами и пытаются их решать.

Жизнь подростков непредсказуема и очень насыщенна, а они сами взрослеют, осознавая, что мир вокруг них очень жесток.

Личный опыт

По словам режиссера, чего в сериале с избытком, так это жизненности. Сценарий основан на личном опыте создателей молодежного проекта и на опыте их знакомых. 90-е – это жизнь в условиях перемен, дефолта, бандитских разборок и финансовых пирамид. Тот, кто жил в это время, обязательно вспомнит те лихие годы, когда каждый выживал, как мог.

Непростая жизнь главных героев

Действие 3-го сезона происходит в Туле в 1996 году. Владимир, становящийся отцом, бросает школу и идет работать, чтобы прокормить семью. Денег, к сожалению, не хватает, и подросток становится преступником. Он начинает торговать запрещенными веществами, а затем теряет товар. На Вовку начинается охота наркомафии.

Санька Рябинин, мать которого сидит в тюрьме, продает на рынке аудиокассеты. Парень страдает по своей первой любви – Жене, уехавшей в столицу. Неожиданно бывшая возлюбленная возвращается, но не одна, а с женихом. К тому времени Санька уже увлечен взбалмошной рокершей Ксюхой, которая проповедует свободу в отношениях, и он не понимает, что чувствует к двум девушкам. Ему придется наконец-то принять самостоятельное решение, слушая только свое сердце.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Ваня все время конфликтует с юной женой, а она попадает в передрягу с модельным агентством, в котором хотела работать.

Противостояние миру

На подростковые годы выпадает столько невзгод, что не каждый взрослый справился бы с ними. В поисках свободы главные герои сталкиваются с местными ОПГ и пробуют запрещенные вещества в надежде забыться.

За предыдущие 2 сезона подростки заметно выросли. Они отчаянно противостоят родителям, которые считают, что дети не способны принимать самостоятельные решения. Вступают в схватку с бандитами, пытаясь изменить правила игры.

Создатели проекта не забывают и о дяде Саньки – Алике, которого играет Юрий Борисов. Бывший главарь группировки, мстивший за свои идеалы, ветеран войны в Афганистане, выходит из тюрьмы на свободу, когда Витя берет всю вину на себя. Он меняется на протяжении всего 3-го сезона и пытается искупить свои грехи.

Доброе сердце и широкая душа

Персонаж Юрия Борисова, переживший предательство лучшего друга и смерть любимой девушки, хочет жить без приключений, но в городе, в котором появляются новые преступные авторитеты, у него это плохо выходит.

Алик, мечтающий о побеге в Америку, чтобы за границей его не смогли достать бандиты, мечтает отойти от дел. Однако судьба-злодейка не дает ему ни единого шанса на мирное сосуществование с преступниками, проливающими кровь. Вот он уже вступается за Вовку, потерявшего товар, требуя, чтобы от парня отстали. Алик не может жить по-другому: у него доброе сердце и широкая душа, и он уже не преступник, а альтруист, защищающий тех, кто в нем нуждается, и живущий по понятиям.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Алик – рефлексирующий персонаж, без которого сериал многое бы потерял. Его романтизированный образ, своего рода Данила Багров из культового «Брата», словно луч света в темном царстве, дающий небольшую надежду на то, что, возможно, в новом сезоне герои заживут новой жизнью.

Серьезное кино

По словам зрителей, этот сезон еще более мрачный, а окружающий подростков мир еще более суровый. По сути, это уже не развлекательный контент, а серьезное кино о жизненной западне, в которую попали главные герои. Самое страшное, что не видно выхода. И когда кажется, что хуже быть не может, режиссер словно говорит, что может-может.

Он не случайно вводит нового персонажа – кровожадного Васю, которого боится вся Тула. Преступный элемент, лишенный каких-либо моральных норм и принципов, способен на убийство. Он жесток и готов ради власти на все.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Химия и дружба

Александра Хромова, играющая Ксюху, и Федор Рощин, исполнивший роль Ильи, рассказали, что успешность любого кино – это химия между актерами. И третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» – тому подтверждение. Юные звезды уверяют: они успели подружиться и уже стали одной большой семьей.

Актеры считают, что сериал нужно смотреть и большим, и маленьким. Взрослые вспомнят детство, а молодежь увидит, как непросто было их родителям. «Это очень хороший материал», – считают они.

Колоритные образы

Все актеры, игравшие подростков, очень благодарны режиссеру за то, что он пригласил их участвовать в проекте. Юные звезды кино работали с командой настоящих профессионалов, учились у опытных артистов, ценили то время, которое проводили на съемках.

Все персонажи, стоящие на пороге взрослой жизни и противостоящие злу, – яркие и колоритные герои, образы которых достоверно отражают 90-е. И даже главный злодей Вася в исполнении Евгения Ткачука невероятно харизматичен.

По словам критиков, здесь нет невзрачных персонажей, которые забываются сразу после просмотра фильма.

Осмысление лихих 90-х

Сериал по-прежнему вызывает море эмоций, становясь своеобразным зеркалом современности. «Мир! Дружба! Жвачка!» – это временной срез 90-х, взгляд создателей проекта на эпоху вареных джинсов и лосин, приставки «Денди» и жвачки “Love is…”.

Режиссер делает акцент на опыте взросления подростков, на близости поколений родителей и их детей. Илья Аксенов уверяет, что опирался на программу «Намедни» Леонида Парфенова. По его словам, никогда не поздно осмыслить 90-е годы, и он делает это объективно и беспристрастно.

90-е – противоречивые, драматичные, непростые годы, но у взрослых зрителей остались теплые воспоминания о них. Именно поэтому сериал стал таким популярным. Его очарование – в атмосфере, воссозданной командой, работавшей над проектом. «Мир! Дружба! Жвачка!» дарит чувство ностальгической грусти по переломным годам. И тем, кто взрослел в нескучные времена, будет крайне интересно вспомнить свою юность.