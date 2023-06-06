Целлюлит не хочет уходить не просто так: типичные ошибки девушек

С наступлением пляжного сезона многие женщины упорно борются с целлюлитом. Они мечтают избавиться от неэстетичной “апельсиновой корки”. Однако этот косметический недостаток не хочет уходить просто так. Иногда он не исчезает, несмотря на все приложенные усилия. Если это относится к вам, то, вероятнее всего, вы что-то делаете неправильно. В статье мы расскажем о типичных ошибках девушек в борьбе с целлюлитом.

Вы связываете целлюлит с лишним весом

Целлюлит и лишний вес не связаны напрямую. Поэтому похудение далеко не всегда приводит к исчезновению “апельсиновой корки”. Эта проблема наблюдается даже у женщин с идеальной фигурой.

После похудения “апельсиновая корка” может стать менее заметной, так как у вас уменьшится жировой слой под кожей. Но сам целлюлит никуда не исчезнет.

Вы не учитываете тип и стадию целлюлита

При борьбе с целлюлитом не стоит следовать рекомендациям подруг. Те способы, которые подошли другим людям, могут оказаться неэффективными для вас. Это связано с тем, что существует три типа целлюлита: жировой, отечный и фиброзный. Каждый из них требует своего подхода.

Проконсультируйтесь с врачом-косметологом, чтобы определить свой тип целлюлита. Специалист даст вам рекомендации, которые подходят лично для вас.

Также нередко девушки не учитывают стадию целлюлита. Если эта проблема возникла недавно, то ее можно устранить с помощью правильного питания, физической активности, применения специальных кремов и легкого массажа. При массивной “апельсиновой корке” без аппаратных процедур обойтись нельзя.

Вы ожидаете моментального эффекта

Не стоит ожидать, что антицеллюлитный крем подействует мгновенно. Первые изменения вы увидите через 7-10 дней. А заметный эффект наступит только через 1-3 месяца.

Кроме этого, крем подействует только в том случае, если вы применяете его в комплексе с другими средствами, такими как массаж, правильное питание, физическая активность, посещение бани или бассейна.

Перед нанесением крема от целлюлита необходимо сделать массаж. Возьмите антицеллюлитную варежку или массажную щетку и совершите по 10 движений в вертикальном, горизонтальном и круговом направлениях. Это поможет крему впитаться.

Вы носите тесную одежду и мало двигаетесь

Многие девушки верят, что ношение тесных джинсов или утягивающего белья предотвращает появление целлюлита. Но это лишь усугубляет ситуацию. Одежда, стягивающая живот, ослабляет мышцы брюшного пресса. В этой области начинает откладываться жир, создавая неровности на коже.

Кроме этого, тесная одежда ухудшает лимфодренаж. Плохому оттоку лимфы также способствует малоподвижный образ жизни, когда вы долго находитесь в одной позе.

Вы спите в неподходящей позе

Если вы обычно спите на животе, то вам следует поменять позу. Такое положение тела способствует появлению “апельсиновой корки” в нижней области талии, особенно если вы любите поесть вечером.

Вы не следите за балансом минералов и воды

Далеко не всем известно, что при недостатке магния в организме задерживается вода, что может спровоцировать развитие целлюлита. Включайте в свое меню такие продукты, как киноа, фундук и сырые семена тыквы. Они богаты магнием.

Не забывайте регулярно употреблять морепродукты. Они содержат фосфор, который помогает усваиваться магнию.

Также старайтесь есть побольше кураги. Этот сухофрукт богат калием, который уменьшает отек внутри тканей.

Многие девушки опасаются пить много воды, так как по их мнению, это может усугубить целлюлит. Это большая ошибка. Напротив, достаточное питье чистой воды улучшает циркуляцию лимфы и уменьшает отеки.

Заключение

Избавление от целлюлита – это задача, требующая комплексного подхода. Если вы используете только один метод, то это не даст результата. Чтобы устранить “апельсиновую корку”, вам необходимо совмещать диету с физической активностью, массажем, использованием специальных кремов и контрастным душем проблемных участков. В запущенных случаях следует дополнить эти способы аппаратными процедурами и обертываниями.