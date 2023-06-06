 

“Повреждение мозга”: нарколог усомнился в способности Волочковой отказаться от алкоголя

06.06.2023, 23:54, Разное
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Анастасия Волочкова не раз невольно заставляла поклонников переживать за нее. Слишком часто народ видел балерину в нетрезвом состоянии, поэтому сделали вывод: у нее алкогольная зависимость. Артистка же уверяла, что не пристрастилась к бутылке, и не раз призывала общественность не лезть в ее жизнь.

Недавно Волочкова, несмотря на любовь к игристому, объявила о начале трезвой жизни. Она призналась, что после путешествия на Мальдивы отказалась от алкоголя. “Я теперь пить вообще не буду!” – заявила танцовщица во время посиделок с певцом Прохором Шаляпиным.

Нарколог Василий Шуров сомневается, что Волочкова сможет жить без спиртного. Дескать, она пьет многие годы, что может говорить о зависимости. “Я могу предположить, что там [у Анастасии] уже алкогольная энцефалопатия – необратимое повреждение мозга. Заявлению Волочковой я не верю”, – сказал специалист Пятому каналу.

Василий Шуров считает, что Анастасии Волочковой может помочь только длительная реабилитация. Нужны такие специалисты, как психолог и психотерапевт.

Ранее телеведущая Дана Борисова отчитала Анастасию Волочкову за появление на съемках в нетрезвом виде. Она посоветовала балерине избавиться от алкогольной зависимости. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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