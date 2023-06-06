 

В Подмосковье стартовали продажи в 3 ЖК

06.06.2023, 23:54, Новости дня
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В течение мая рынок новостроек Подмосковья пополнили двенадцать корпусов в составе 7 проектов, в том числе трех новых.

Минимальный ценник среди новых ЖК действует в квартале “Яуза парк” от ГК “ПИК” в Мытищах. В рамках первой очереди будет возведено четыре корпуса более чем на 1,1 тыс. квартир. Стоимость жилья площадью от 19,8 кв. м начинается от 4,9 млн рублей. Строительство завершится во второй половине 2025 года.

По цене от 6,1 млн рублей предлагаются квартиры площадью от 24,7 кв. м в комплексе “1-й Шереметьевский” от группы “ФСК” на севере области, в 10 км от МКАД. Всего будет возведено пять корпусов. В рамках первой очереди в начале 2025 года будет сдан один дом на 261 квартиру.

В ЖК “Квартал Строгино” от ГК “Самолет” в Красногорском г.о. цены на квартиры площадью от 22,1 кв. м стартуют от 7,4 млн рублей. В рамках первых двух очередей будут возведены монолитные дома почти на 1,8 тыс. квартир. Завершение работ намечено на первую половину 2026 года.

Среди новых корпусов в уже анонсированных проектах самые доступные цены зафиксированы в квартале “Пехра” от компании “Гранель” в Балашихе. Стоимость жилья площадью от 21,3 кв. м начинается от 2,6 млн рублей.


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