 

Мнение: Ненависть к электричеству

06.06.2023, 23:15, Разное
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Кто взорвал Каховскую ГЭС


Каховская ГЭС, 1955

После таких известий руки опускаются, хочется только материться. Скоты! Твари поганые. Цензурно можно сказать только: “Не вы строили – не вам и ломать!” Кто это сделал?! По-воровски, в 2 часа ночи… Огромная зона подтопления…

Пишут, что теперь Крым еще долго не получит воду. Пишут, что под угрозой Запорожская АЭС. Пишут, что возможны 8-метровые волны. Варварство, идет полное разрушение региона, опрокидывание его куда-то в 19 век – без воды и без электричества. ЗАЧЕМ?? “Так не доставайся же ты никому”?

Вообще, со стороны РФ все идет под флагом какой-то ненависти к электричеству. То всё ТЭЦ бомбили, теперь что – за ГЭС принялись? И следующая цель – уже АЭС? Вперед, в каменный век!

В каком-то смысле сбывается моя “Кровь износа”. Только я там не угадал, что износ будет прежде всего в мозгах. Срыв с катушек – и привет. Стыдно жить в такое время, осознавая свое бессилие.

Вообще, эту ГЭС строили в свое время – в 1955 году – во многом для того, чтобы “запитать” водой Крым. Я читал про это – были огромные скрытые скандалы, как потом в Сибири по аналогичным поводам, типа как у Распутина в “Прощании с Матерой” – когда из-за строительства ГЭС под затопление шли поселки и деревни, а людей оттуда достаточно грубо вышвыривали. Так вот все началось с Украины – причем там была не Сибирь, местность была более густо заселена, и там тоже вышвыривали местное население с насиженных мест, и их села шли под будущее водохранилище. В каком-то смысле, видимо, передача Крыма Украине была неким “извинением” Советской власти “за доставленные неудобства”.

Ну и вот теперь всё это обнуляется к чертовой матери. Никакой воды в Крыму, получается, уже не будет. Всё, проехали. Но ведь без воды Юг Крыма превратится – уже превращается – в солончаковую пустыню! Безумие какое-то.

Что теперь будет с Крымом?

Источник: Размышления вольного социолога


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