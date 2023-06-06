Летние темы для обращений москвичей появились на портале “Наш город”

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06.06.2023, 22:35, Новости дня
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На портале “Наш город” снова доступны шесть летних тем для обращений жителей Москвы. Горожане могут оповестить об отсутствии песка в песочнице во дворе или парке, стертой дорожной разметке, нарушениях требований к обустройству и размещению летних кафе.

Можно оставить заявки по 12 вопросам и рассказать о содержании зеленых насаждений во дворах и парках, на территории госучреждений Москвы и вдоль дорог (газонов, цветников, деревьев). На портале сообщают, например, о том, какие деревья необходимо побелить и обрезать, какие газоны требуют особенного ухода, в каком состоянии находятся растения. Также можно попросить о выкорчевывании пней, уборке борщевика, наведении порядка на газоне.

Сезонные темы на портале “Наш город” помогают жителям Москвы контролировать работу городских служб. Ознакомиться с перечнем тем можно в соответствующем разделе на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении (раздел “Информация по темам”).

Как только наступит осень, на портале вновь появятся осенне-зимние темы: например, уборка снега и гололеда, холод в подъезде, наледь.

Проект “Наш город”, запущенный 12 лет назад, был разработан для того, чтобы качество жизни в Москве и облик столицы становились лучше в том числе благодаря самим горожанам.

“Пользователи портала могут проконтролировать своевременность и качество работ на объектах городского хозяйства, сообщить о выявленных недочетах и оценить результаты выполненных работ”, – поясняется на официальном сайте мэра Москвы.

А еще жители столицы следят за:

  • работой метрополитена;
  • чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте;
  • за работой поликлиник;
  • за ценами в аптеках.

Кураторами проекта “Наш город” являются ГКУ “Новые технологии управления” и столичный департамент информационных технологий. С 2011 года благодаря проекту удалось решить свыше семи миллионов вопросов.

Ранее сообщалось о старте нового сезона проекта “Уличный артист”. Жюри определили 209 финалистов, которые выступят этим летом в московских парках. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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