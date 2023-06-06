 

Поликлинику в поселении Филимонковское введут в эксплуатацию в 2024 году

06.06.2023, 22:35, Новости дня
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За последние 11 лет в Москве было построено свыше 120 медицинских объектов как районного, так и мирового уровня. Сегодня в столице действует масштабная программа развития системы здравоохранения. В том числе благодаря этому проекту увеличивается число таких объектов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). С 2012-го по 2023-й там построили и ввели в эксплуатацию две подстанции скорой медицинской помощи, а также четыре поликлиники, которые рассчитаны в общей сложности на 1930 посещений в смену.

В настоящий момент продолжается строительство детско-взрослой поликлиники в поселении Филимонковское. По словам руководителя столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, там ведется устройство фасада, монтаж внутренних инженерных систем (вентиляции, ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, отопления), а также возводятся входные группы.

Поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену. Там создадут все необходимые условия для пациентов и медперсонала. В здании появится новейшее оборудование.

В поликлинике, которую введут в эксплуатацию в 2024 году, откроются:

  • лаборатории;
  • кабинеты функциональной диагностики;
  • лечебно-профилактические подразделения.

“Будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям для детей и взрослых. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры”, – рассказал Жидкин.

Новые объекты здравоохранения после ввода в эксплуатацию переходят на баланс города. К этому моменту там уже установлены медицинское оборудование и мебель – самое необходимое для качественного приема и лечения пациентов.

В построенных поликлиниках организуют пост охраны, устанавливают системы видеонаблюдения, благоустраивают прилегающую территорию, создают комфортные условия для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось о начале строительства детско-взрослой поликлиники в районе Некрасовка. В том медучреждении будет травмпункт и отделение стоматологии. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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