Мнение: Почему Википедию ещё не национализировали

ОПЕК демонстративно унизила тройку самых авторитетных американских СМИ — Блумберг, Рейтер и Уолл-стрит джорнэл. Представителям изданий отказали в аккредитации на очередное заседание нефтяного картеля. А чтобы унижение было особенно обидным, журналистам Рейтер слили «инсайд», который те опубликовали, и который оказался полностью ложным (ссылка 1, ссылка 2).

Причина общей нелюбви к крупным западным СМИ понятна — они постоянно лгут в своих политических интересах, причём лгут грязно, не стесняясь выдавать чёрное за белое даже в тех случаях, когда их ложь совершенно очевидна. В редакциях руководствуются двумя принципами:

1. А что вы нам сделаете?

2. Вы не рефлексируйте, вы распространяйте.

Самоуверенность американских журналистов до последнего времени строилась на уверенности, что если кто и захочет обвинять их в дезинформации, то его просто объявят фриком, конспирологом или «русской пропагандой». Теперь, к счастью, монополия американских СМИ начала рушиться публично. И это, кстати, веский повод задавать грубые вопросы российским журналистам, которые всё ещё считают возможным перепечатывать данные из американских СМИ без проверки, как надёжные факты из авторитетных источников.

Плавно перехожу к сути поста. Посмотрим на печально знаменитую своей русофобией Википедию. Там есть список так называемых надёжных источников, на которые авторам разрешают ссылаться при составлении статей. Вот что в этим списке сказано про вышеупомянутую тройку (ссылка):

— Блумберг: Публикации Блумберг считаются в целом надежными в отношении новостей и деловых тем.

— Рейтер: Существует консенсус в отношении того, что агентство Reuters в целом является надежным.

— Уолл-стрит джорнэл: Большинство редакторов считают Уолл-стрит джорнэл в целом надежным источником новостей.

И для сравнения:

— RT: Существует консенсус в отношении того, что RT является ненадежным источником, публикует ложную или сфабрикованную информацию и должен быть осужден. Многие редакторы описывают RT как рупор российского правительства, которое занимается пропагандой и дезинформацией

Как видите, схема очень простая. Крупные американские СМИ врут, потом их ложь перепечатывает «нейтральная» Википедия, и вот источником лжи выступает не конкретный болтун из Блумберга, а нейтральное многомиллионное сообщество независимых авторов. И всё это подкрепляется лицемерными бюрократическими обсуждениями в духе «стоит ли нам верить Блумбергу, когда он пишет про Майкла Блумберга» — дескать, смотрите, какие мы осторожные и независимые википедисты, никому не верим на слово, тщательно проверяем всех и вся.

Русскоязычный раздел американской Википедии, разумеется, особенно пристрастен, потому что статьи на политические темы там пишут и цензурируют жители лимитрофов — Украины, Прибалтики и так далее.

Некий депутат заявил недавно, что в Википедии всего лишь около тысячи откровенно русофобских статей, и что не стоит из-за этого пустяка банить остальные два миллиона статей нейтральных (ссылка).

Полагаю, это наивное суждение. Во-первых, русофобией пропитаны не отдельные статьи, а весь ресурс целиком, так как он некритично впитывает всю антироссийскую пропаганду, которую вещают «авторитетные источники». К примеру, о мелких представителях пятой колонны — мелких до полной бесполезности — на Википедии создают огромные хвалебные статьи, тогда как о неугодных Америке политиках и общественных деятелях там или молчат, или, если молчать уже невозможно, делают пасквиль, собирая в статье все грязные слухи, которые только могут найти. Аналогичным образом подробнейше пишут о текущих неурядицах в России, реальных или вымышленных, и тщательно удаляют статьи про строительство новых заводов, например.

Проще говоря, русскоязычная Википедия является чем-то типа сливного бачка: собирает всю грязь, все слухи и всю клевету, игнорируя при этом хорошие новости о нашей стране, как «не имеющие значимости».

Во-вторых, я не верю, что можно создать замену Википедии указом сверху. Наши власти пытались сделать это много раз, и каждый раз, вот буквально каждый, это заканчивалось тотальным провалом. Переводя на житейский язык — это как если бы разным людям поручали построить копию небоскрёба, а они, потратив кучу времени и бюджетных денег, ставили бы в итоге на стройплощадке стандартную бытовку с пыльным и криво склеенным макетом небоскрёба внутри. Я неизменно предупреждал о провалах, так как понимал, что 100 комсомольских карьеристов с лопатами небоскрёб построить физически не могут, однако политика так устроена, что второстепенные дела поручают не профессионалам, а тем, кто умеет вовремя зайти в нужный кабинет. На всякий случай: это не только в России, это в любой стране так.

Сейчас вот наши власти предпринимают очередной заход (ссылка). Полагаю, провалятся и на этот раз — хотя, конечно, стоит похвалить ответственных уже за то, что они решили поставить во главе проекта не далёких от интернета заслуженных профанов, а опытных участников Википедии. Предыдущая попытка, кстати — не буду из соображений тактичности показывать на неё пальцем — уже проваливается. Ответственные за проект совершили классическую ошибку: не продумали формирование сообщества. Я сейчас заглянул в статистику, там всего 12 участников, которые не входят в администрацию ресурса, но делают при этом хотя бы по три правки в день.

На мой взгляд, конечно же, русскоязычный раздел американской Википедии надо блокировать полностью. Несколько дней назад ресурс уже оштрафовали на три миллиона рублей за клевету на русских солдат (ссылка) и, как показывает опыт, Википедия решение суда уважать не будет. Вот, пожалуйста, ещё одно железное основание для блокировки.

А дальше надо просто сделать зеркало русскоязычной Википедии, Чебурпедию, и скопировать туда с Википедии все статьи один в один, и перенаправлять туда на уровне провайдеров все запросы пользователей к Википедии американской. Мы имеем на это полное моральное право, так как владельцы Википедии — мошенники, которые использовали труд сотен тысяч русских авторов, чтобы создать на его основе насквозь антироссийский ресурс.

Работать это будет так. Ищет пользователь, например, Толентинский договор, и поисковик, Яндекс или Гугл, предлагает ему соответствующую статью в американской Википедии. Пользователь щёлкает мышкой, но провайдер направляет его не на Википедия.орг, как обычно, а на Чебурпедия.ру. И статья на Чебурпедия.ру там ровно та же самая, скопированная один в один. (Для зануд — да, я знаю, как работает протокол https, однако при помощи нескольких ухватистых костылей сделать перенаправление будет технически несложно).

Русские авторы, включая тех, кто писал статью про Толентинский договор, также мигрируют на Чебурпедию. Полагаю, подавляющее большинство авторов обрадуется переменам, так как сейчас админы-предатели мешают им работать своей жёсткой политической цензурой: к примеру, удалением статей на темы, которые плохо вписываются в инфополе украинской пропаганды.

Почему решение о национализации Википедии до сих по не принято, понятно. Чиновничья мысль работает более прямолинейно: «не нужен нам ничей опыт, у нас такие кулибины есть, сейчас начнут с самого нуля и всё сделают в 10 раз лучше, чем у этих жалких пиндосов». Что же, в прошлом году жареный петух начал поклёвывать, и первые сдвиги уже есть: вместо своих бесполезных «кулибиных» к созданию «убийц Википедии» начали потихоньку приглашать опытных википедистов. Есть шанс, что ещё через пару проваленных проектов дозреют и до следующего шага — осознают, что родить сообщество авторов из воздуха невозможно, что надо наступить на горло своей спесивости и работать с тем сообществом, которое уже есть.