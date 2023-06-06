Мнение: О судьбе Залужного… Финальная точка таки поставлена?

На фоне драматических событий нынешней ночи, утра и дня эта #история может показаться мелковатой во всех смыслах. В самом деле, кому сейчас интересно, что случилось с главкомом ВСУ Валерием Залужным, когда и так понятно: распиаренное украинское контрнаступление — с ним ли, без него ли — уже началось. Хотя из Киева звучат слова, что это, мол, ещё только «разведка боем».

Но тут подоспела новая информация. Убойная…

В Киеве состоялось экстренное заседание СНБО Украины. Фотографии с него опубликовал Офис президента Владимира Зеленского. И что же мы видим?

Жив, курилка! И даже, вероятно, вполне дееспособен. Вопреки всем реляциям «военкоров» про убит-ранен-контужен и никогда не вернётся к своим обязанностям. (Справедливости ради, официальные российские лица, тот же глава СВР Сергей Нарышкин, честно признавали, что достоверной информации о судьбе украинского главкома у них нет).

И, в общем-то, уже не так важно, был ли Валерий Залужный ранен или просто контужен после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское Херсонской области в начале мая. Главное, что сейчас командующий, чьё имя в украинской военной среде ассоциируется с прошлогодними удачами под Харьковом и Херсоном, видимо «снова в строю». То есть в целом всю историю вокруг него можно расценить как успешную информационно-психологическую операцию Украины. В отличие от нынешней, которую никак не удаётся раскрутить в «правильном» направлении, отчего у главы украинского МИД Дмитрия Кулебы уже началась лёгкая истерика.

Но то — другое.

А в истории с «ударом возмездия» по Залужному, похоже, можно ставить финальную точку.

Остаётся выяснить, куда «исчез» глава ГУР МОУ Кирилл Буданов и почему вместо него даже по самым ключевым вопросам сейчас вещает Андрей Юсов?

Тоже ИПСО?

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