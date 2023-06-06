Мнение: В России водевилей не бывает

Все настолько дико и грустно, что надо отвлечься – вспомнить хоть что-то легкомысленное, без перфоманса больных животных, в которых превратилось сейчас всё в России… Вот пост, который я написал тоже 6 июня, но – 7 лет назад. Про оппозицию. Сейчас уже – никакого веселья: одни в изгнании, другие сидят. И конец близок как никогда.



Патюлина и Кац

Жертвы взаимного харрасмента

История «как поссорились Навальный с Кацем» – очень милое начало политического лета. Я бы даже сказал, что она какая-то отчетливо нероссийская, скорее французская – слишком легкая, даже легкомысленная.

Мы ведь привыкли (да не только мы – весь мир привык!), что в России с комедиями туго. У нас ведь обычно все кондово-серьезно, все заранее и навсегда с похоронными рожами, улыбки ни из кого не выдавишь. Вместо водевилей – трагедии или драмы, даже мелодрама – это для русского человека слишком мелко; а уж если дело касается политики – тут вообще, туши свет: непременно должны быть предательства, убийства, массовые теракты и расстрелы, вдовы, сироты и руины. Ну, на худой конец, хоть кто-то кого-то должен был бы накормить изотопами полония или обвинить в измене Родине.

А тут – ничего подобного: хотя речь идет и об оппозиции (!) – то есть измена Родине просто напрашивается – имеем взамен весьма легкомысленную интрижку, любовный треугольник с красоткой, хитрым евреем и дураком-начальником: молодые люди сначала весело и с огоньком борются за свободу с тираническим режимом, а заканчивается все заслуженным отдыхом влюбленных на Кубе (Острове той самой Свободы, в том числе и сексуальной). Чистый водевиль! Откуда он вырос такой среди родных-то осин!?

Краткая история (в общих чертах признаваемая всеми участниками) такова: во время выборов мэра Москвы 2013 года в штабе Навального работала роковая девушка Патюлина, в которую влюбился начштаба Волков; Патюлина, однако, Волкову отказала и начала крутить роман с заместителем Волкова Максимом Кацем. Незадолго до выборов Волков разгадал измену, взревновал и потребовал уволить своего соперника Каца из штаба. Каца сначала прикрыл Навальный, но потом выборы резко кончились, и в конфликте Каца и Волкова Навальный понемногу занял сторону Волкова. Кац после поражения Навального уехал с Патюлиной на Кубу, и, возможно, в этом и была его главная ошибка: одному из предводителей разбитого войска следовало бы скорбно переживать поражение, а не предаваться неге на Острове Свободы (оставив Москву в плену у путинских наймитов).

В общем, после тех выборов между Кацем и Навальным пробежала черная кошка.

Кац и Патюлина обвинили Волкова в харрасменте – он, дескать, будучи начальником, домогался благосклонности своей подчиненной. Но, как видим, не преуспел – наоборот, «девушка его мечты» откровенно предпочла его Кацу (что, конечно, особенно обидно). Дело житейское.

Интересно, однако, что нынешнее обострение давно тлеющего конфликта спровоцировано именно Максимом Кацем. Именно он буквально вызвал «огонь на себя», не совсем понятным образом сумев проникнуть в прямой эфир «Дождя» в качестве рядового слушателя с вопросом. Причем вопрос у него был достойный настоящего любовника – «Алексей, почему ты меня избегаешь??», с дальнейшей отсылкой в духе «Нам ведь так хорошо было вместе». И лишь после полученного «отлупа» от Навального союзники Каца вываливают в Сети компромат… на «счастливого соперника» с точки зрения «близости к вождю», на… Волкова!



Волков и Навальный

Таким образом, второй акт водевиля, разыгранный на наших глазах только что, в определенном смысле является копией первого (состоявшегося три года назад). Если в первом Волков (незадачливый любовник) домогался Патюлиной, а она уходила к Кацу, то во втором случае уже сам Кац (в роли Волкова) домогался внимания Навального, но тот, однако, сохранял верность… Волкову! Нетрудно видеть, что во втором акте Волков оказывается в некотором смысле отмщен, а Кац вынужден испить его чашу.

Второй акт получается более модерновый, в духе просвещенной Гейропы (достаточно сказать, что в новом треугольнике все три «вершины» – мужские). Хотя иные увидят здесь отсылку даже не к Европе, а куда глубже, ко временам славной античности, Сократа и Платона…

В любом случае все разворачивается очень интересно, и предугадать развязку нелегко. Можно лишь догадываться, что в грандиозном финале оба треугольника – первый и второй – должны будут каким-то образом наложиться друг на друга, образовав какую-то новую, невиданную прежде геометрическую фигуру.

Вопрос, однако, даже не в этом. Вопрос, который злорадно задают сейчас обрадованные путинисты-государственники, таков: можно ли сказать, наконец, что этой историей «про роковую Патюлину» все наше оппозиционное движение наконец дискредитировало себя в глазах общественности полностью и навсегда?

Уверен, что все обстоит ровно наоборот – и даже некие стремные гомосексуальные нотки этого самодельного перфоманса ничему не помешают. То, что эта история всплыла – очень характерный момент для всей российской «политики». А именно: она настолько бессодержательна, что «похождения Волкова и Каца» при минимальной раскрутке буквально обречены завладеть ВСЕМ куцым политпространством.

В российской политике ведь не просто нет содержания; суть в том, что от содержательных вопросов бегут не только политики, но и сама наша почтеннейшая публика. Никому неинтересно про содержание политики, всех интересуют ОТНОШЕНИЯ. Всем хочется «про любофф», чтобы было «немного стыдно и очень волнительно», и чтоб, конечно, были хотя бы относительно молодые тела (со старыми телами про любовь не так интересно и где-то даже противно).



Наталья Пелевина

И именно все это в избытке содержит история Навальный-Кац-Патюлина! Алексей Навальный в очередной раз, хоть и явно не желая того, напал на золотую жилу. Все эти харрасменты станут содержанием предстоящего лета. Беда Единой России и присных в том, что они не в силах обеспечить ничего столь же интригующего – там все слишком стары, скучны и уродливы.

А ведь в запасе у оппозиции еще и знойная женщина Пелевина из эротического ролика с бывшим премьер-министром… Пелевина, Патюлина и примкнувший к ним Кац – это как раз то, что нужно оппозиции в кризис. Таким медийным капиталом надо просто грамотно распорядиться (2016)